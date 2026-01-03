Reims continue de monter, Sainté patine

L’opération remontada se poursuit.

L’ESTAC a un nouveau dauphin : son voisin, le Stade de Reims. Le club champenois s’est en effet emparé de la deuxième place de la Ligue 2 en renversant Annecy, ce samedi (2-1). Le jeune Zabi (19 ans) a mis les formes pour inscrire son premier but pro, d’une frappe en pleine lucarne qui vaut le détour tout autant que son pesant de cacahuètes. Reims vient de prendre 13 points sur 15, et peut légitimement rêver d’un retour express en Ligue 1. Les Rémois grillent ainsi la politesse au Mans et à Saint-Étienne, qui se sont neutralisés dans le choc du soir (0-0). Le suspense reste total, puisqu’un petit point sépare le deuxième du cinquième. Pau aurait pu se rapprocher du bon wagon, mais les Béarnais ont été rattrapés par Rodez (3-3).

Bobichon, Mafouta et Cantero pour le show

Frustrant pour Antonin Bobichon, qui avait tout fait pour que son équipe l’emporte avec deux buts et une passe décisive pour Giovani Versini. Autre homme à avoir brillé : Louis Mafouta, qui a rejoint Tawfik Bentayeb en tête du classement des buteurs en voyant double lors de la victoire de Guingamp face au promu boulonnais (3-0). En deuxième partie de tableau, Clermont (4-1 contre Laval) et Nancy (1-2 à Amiens) font la belle opération en se donnant respectivement six et cinq points d’avance sur la zone rouge. Le public auvergnat a même pu assister au premier but pro d’Enzo Cantero, 20 ans. Enfin, petit événement dans les bas-fonds du classement : Bastia a remporté son deuxième match de la saison, contre Grenoble (1-0).

Le Sporting peut rêver du maintien, il n’a plus que cinq points à rattraper sur le barragiste.

Le Mans 0-0 Saint-Étienne

Reims 2-1 Annecy

Buts : Bojang (12e), Zabi (25e) pour Reims // Hbouch (9e) pour Annecy

Expulsion : Paris (90e+5) pour le FCA

Amiens 1-2 Nancy

Buts : Rafii (73e) pour Amiens // Mendy (11e), Fdaouch (29e S.P.) pour Nancy

Clermont 4-1 Laval

Buts : Fakili (17e S.P.), Cantero (49e), Baallal (69e), Astic (90e+2) pour Clermont // Guivarch CSC (79e) pour Laval

Pau 3-3 Rodez

Buts : Bobichon (4e S.P., 21e), Versini (59e) pour Pau // Benchama (5e), Baldé (23e), Jolibois (87e) pour Rodez

Expulsion : Baaloudj (90e+5) pour le RAF

Bastia 1-0 Grenoble

But : Sebas (44e)

Guingamp 3-0 Boulogne

Buts : Mafouta (20e, 58e), Demoncy (25e)

