Chouette, il y aura plus de matchs de Ligue 2 le samedi !

Sortez les agendas.

Ce vendredi 4 juillet se tenait « une réunion de travail entre la Ligue de Football Professionnel, beIN SPORTS et des représentants de l’Association Nationale des Supporters » dans le but de modifier la programmation de la première journée de la Ligue 2 BKT. Et les supporters qui pestaient à raison pour avoir le droit à plus de foot le samedi ont visiblement été écoutés.

Trois matchs chaque samedi

Dans un communiqué, la Ligue détaille les changements qui seront mis en place à partir de la saison à venir. Pour la première journée, le multiplex est décalé du vendredi soir au samedi 9 août à 20 heures, car il n’y a aucune rencontre de Ligue 1 ce week-end.

LIGUE 2 BKT : PLUS DE MATCHS LE SAMEDI EN 2025/2026 ! À l’issue d’une réunion de travail tenue ce jour entre la Ligue de Football Professionnel Professionnel, beIN SPORTS et des représentants de l’Association Nationale des Supporters, plusieurs ajustements ont été décidés… pic.twitter.com/OwhE9AD20Q — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) July 4, 2025

Pour cette J1, il y aura donc un match le samedi à 14 heures, suivi du multiplex comprenant 7 rencontres à 20 heures, et une dernière affiche le lundi 11 août.

Et c’est pas fini. À partir de la deuxième journée, « un match supplémentaire – issu soit du multiplex, soit du match initialement prévu le lundi – sera reprogrammé le samedi à 14h00. En dehors des journées en semaine et des 33e et 34e journées, trois rencontres seront donc désormais diffusées chaque samedi. »

Que ça commence, vite.

