Le conflit entre beIN Sports et les supporters de Ligue 2 a-t-il été réglé ?

Le foot, c’est le week-end !

Ce mercredi, une réunion entre beIN Sports, qui détient les droits TV de la Ligue 2 jusqu’en 2029, et l’Association nationale des supporters (ANS) s’est tenue au siège de la LFP. Le grand sujet de conversation était forcément le déplacement du multiplex au vendredi soir à la place du samedi soir, une décision commune entre la chaine qatarienne et la LFP et qui a donné lieu à une floraison de manifestations dans les tribunes : jets de balles de tennis, laser sur les caméras, banderoles de contestation, dégradations envers les prestataires de diffusion des rencontres, etc.

Aucun accord n’a été trouvé entre les différents camps au cours de ces échanges. « Il y aura une nouvelle réunion où on verra si on peut ébaucher des solutions ou si on reste dans une situation sclérosée, a expliqué l’avocat de l’ANS, Pierre Barthélémy, à l’AFP. On est encore très loin d’arriver à une solution de consensus, mais en tout cas, il fallait cette première étape de dialogue parce que ça n’avait pas de sens de communiquer uniquement par banderole dans les stades ou par interviews. »

En attendant, les trois prochaines journées sont déjà programmées…au vendredi soir.

La nouvelle formule de la Ligue des champions : mode d’emploi