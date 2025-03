À la veille du derby, l’entraînement lensois a été sanglant

Les Lensois se sont mis en condition avant d’affronter le rival lillois. Un peu trop, sans doute.

Entre 4000 et 5000 supporters du Racing étaient présents ce samedi au Domaine de Luchin pour l’entraînement des leurs, à la veille du derby. Peut-être galvanisés par cette ambiance exceptionnelle, les joueurs sang et or y sont allés un peu fort, comme le rapporte L’Équipe : en fin de séance, les deux défenseurs centraux Jonathan Gradit et Juma Bah, annoncés titulaires dimanche, se sont violemment télescopés lors d’un duel aérien.

Arcade ouverte, dents en moins

Le premier a dû se faire suturer l’arcade, tandis que le second a perdu deux chicots et est longtemps resté assis à la suite de ce choc. « Je préfère des joueurs qui jouent à 200 %, surtout devant des supporters présents, a ironisé Will Still. C’est une bonne chose. On va faire tout pour qu’ils soient prêts, je n’ai pas d’inquiétude. Ils vont aller au charbon, ce sont des guerriers. »

Un derby, ça se gagne. Mais avec des dents, c’est mieux.

Derby du Sud vs derby du Nord : le test comparatif