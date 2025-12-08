S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J16
  • Reims-Laval (4-0)

Avec un bijou de Nicolas Pallois, Reims donne une leçon à Laval

EL
Avec un bijou de Nicolas Pallois, Reims donne une leçon à Laval

 Reims 4-0 Laval

Buts : Pallois (17e), Nakamura (30e), Tchokounté (42e, CSC), Bojang (71e

La cité des sacres a un nouveau roi.

Pour son dernier match à domicile de l’année civile, le Stade de Reims a soigné sa sortie en roulant sur Laval (4-0). En clôture de la seizième journée de Ligue 2, les hommes de Karel Geraerts, d’abord en difficulté, ont réussi à trouver la faille, et de fort belle manière, pour remonter sur le podium.

Ce n’était pas le buteur le plus attendu de la soirée, mais Nicolas Pallois a ouvert le score comme un grand numéro 9 : sur un centre d’Amine Salama, le défenseur central profite de la passivité défensive des Tango pour claquer une reprise de volée, en se couchant parfaitement (1-0, 17e). Comme les bangers n’arrivent jamais seuls, Keito Nakamura a, lui, envoyé une frappe flottante juninhesque des 25 mètres (2-0, 30e).

Sans doute déçu de ne pas pouvoir participer à la fête, Malik Tchokounté a décidé de marquer contre son camp (3-0, 42e), avant qu’Adama Bojang, auteur d’un bel enchaînement dans la surface adverse, (4-0, 71e) n’enfonce un quatrième clou dans le cercueil lavallois.

Au moins, on est sûr que 4-0 n’est pas un palindrome.

Troyes passe provisoirement leader dans une soirée à peu de buts, Bastia toujours muet

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!