Avec un bijou de Nicolas Pallois, Reims donne une leçon à Laval

Reims 4-0 Laval

Buts : Pallois (17e), Nakamura (30e), Tchokounté (42e, CSC), Bojang (71e)

La cité des sacres a un nouveau roi.

Pour son dernier match à domicile de l’année civile, le Stade de Reims a soigné sa sortie en roulant sur Laval (4-0). En clôture de la seizième journée de Ligue 2, les hommes de Karel Geraerts, d’abord en difficulté, ont réussi à trouver la faille, et de fort belle manière, pour remonter sur le podium.

Ce n’était pas le buteur le plus attendu de la soirée, mais Nicolas Pallois a ouvert le score comme un grand numéro 9 : sur un centre d’Amine Salama, le défenseur central profite de la passivité défensive des Tango pour claquer une reprise de volée, en se couchant parfaitement (1-0, 17e). Comme les bangers n’arrivent jamais seuls, Keito Nakamura a, lui, envoyé une frappe flottante juninhesque des 25 mètres (2-0, 30e).

Sans doute déçu de ne pas pouvoir participer à la fête, Malik Tchokounté a décidé de marquer contre son camp (3-0, 42e), avant qu’Adama Bojang, auteur d’un bel enchaînement dans la surface adverse, (4-0, 71e) n’enfonce un quatrième clou dans le cercueil lavallois.

Au moins, on est sûr que 4-0 n’est pas un palindrome.

