Kylian Mbappé jouera en Ligue des champions malgré une fracture au doigt

On espère qu’il n’avait pas prévu de se marier cette semaine.

Battu à domicile face au Celta de Vigo ce dimanche (0-2), le Real Madrid a perdu très gros : trois joueurs expulsés, Éder Militão qui sort sur blessure et qui sera absent environ quatre mois, et un entraîneur fragilisé avant de recevoir Manchester City en Ligue des champions ce mercredi. Mais ce n’est pas tout.

En première période, après une mauvaise chute, Kylian Mbappé s’est blessé à la main. Selon le journal AS, l’attaquant des Merengues s’est fracturé l’annulaire gauche, le contraignant à jouer avec un bandage sur les doigts.

Xabi Alonso compte sur lui

Malgré cette blessure, l’attaquant français devrait bien tenir sa place en Ligue des champions, compétition dont il est le meilleur buteur pour l’instant (9 buts en 5 matchs), grâce à son quadruplé sur la pelouse de l’Olympiakos (victoire 4-3).

Kylian Mbappé s'est blessé aux doigts : il est revenu sur le terrain avec des bandages. 🤕🇫🇷 pic.twitter.com/Bvfptb6Bb3 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 7, 2025

Leader offensif incontesté du Real Madrid, Mbappé porte la Casa Blanca depuis le début de saison (25 buts et 4 passes décisives en 20 rencontres). Xabi Alonso est rassuré, il va pouvoir compter sur son buteur, dont il a récemment loué le leadership. « Depuis trois mois, il a un rendement individuel exceptionnel, il aide beaucoup l’équipe, tant en Liga qu’en Ligue des champions », avait-il déclaré après la victoire face à l’Athletic Club (3-0).

Un buteur français qui joue avec un bandage à la main sous le maillot du Real Madrid… de beaux souvenirs.

