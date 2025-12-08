S’abonner au mag
Joey Barton se fait clouer le bec par la justice anglaise

« On peut plus rien twitter. »

L’ex-footballeur anglais Joey Barton, passé par l’Olympique de Marseille, commence à connaître le chemin du tribunal. Ce lundi, l’ancien Cityzen a été jugé par le tribunal de Liverpool pour des messages « gravement offensants » publiés sur les réseaux. La sentence, six mois de prison avec sursis, se transformerait en condamnation ferme si l’ancien milieu de terrain de 43 ans venait à récidiver dans les 18 mois à venir.

Palmarès judiciaire bien garni

Le 7 novembre dernier, le jury avait jugé que Barton avait « franchi la limite entre liberté d’expression et délit » dans six publications sur X, visant le présentateur britannique Jeremy Vine et deux commentatrices, Lucy Ward et Eniola Aluko. Dans l’un des tweets, il qualifiait Ward et Aluko de « Fred et Rose West du commentaire footballistique », une allusion (de très bon goût) à deux des tueurs en série les plus connus de Grande-Bretagne.

L’ancien milieu de terrain aux 2,5 millions d’abonnés sur X a également été condamné pour une publication dans laquelle il écrivait qu’Eni Aluko, née au Nigeria, n’avait été recrutée qu’au nom de la diversité ethnique.

Le tout vient s’ajouter à un palmarès extrasportif déjà bien garni, puisqu’il avait déjà été condamné pour violence conjugale en janvier 2025. Barton a tout de même été relaxé pour six autres chefs d’accusation.

Pourquoi la disparition d'Emiliano Sala revient sur le terrain judiciaire

