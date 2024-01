Eni Aluko revient sur les dégâts causés par la misogynie de Joey Barton

Peut-être que cela fera un peu bouger les choses en Angleterre.

En vendetta depuis décembre contre les commentatrices et consultantes britanniques au bord des terrains de Premier League, Joey Barton a même comparé deux d’entre elles (Lucy Ward et Eni Aluko) à Joseph Staline et à Pol Pot. En réaction à cela et aux nombreux messages postés par l’ancien Marseillais sur son compte X, l’ancienne joueuse anglaise Eni Aluko est sortie du silence.

Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, elle raconte qu’elle a intenté une action en justice contre Joey Barton, mais surtout que les messages à répétition ont eu un fort impact sur sa santé mentale. « J’ai vraiment eu peur cette semaine. Je n’ai pas quitté ma maison avant vendredi, annonce-t-elle. J’ai eu l’impression que quelque chose allait m’arriver. […] Certaines fan bases et certaines personnes créent un climat qui incite les gens à ne plus aller au travail, à ne plus sortir de chez eux, parce qu’ils se sentent menacés. »

Une bonne chose : son employeur, ITV, la soutient pleinement, selon ses dires.

