Marquinhos après Dortmund-PSG : « On n’a pas le droit de prendre ce but »

La prochaine fois, ce serait bien de marquer un but.

Marquinhos, comme l’ensemble de ses coéquipiers, a vécu une soirée compliquée ce mercredi soir sur la pelouse du Borussia Dortmund, en demi-finales allers de Ligue des champions. À l’issue de cette défaite (1-0), le capitaine a donné son ressenti, au micro de Canal+ : « Ce sont deux équipes qui vont vers l’avant, pressent, aiment bien avoir le ballon, c’est pour ça que ça a été un match très physique. On a eu beaucoup d’occasions en deuxième période, des occasions nettes qu’on ne peut pas rater si on veut aller en finale. À la maison, il faudra vraiment concrétiser ce genre d’occasion. »

"Le Parc et nos supporters nous donnent de l'espoir pour le match retour, on sait qu'on peut faire beaucoup mieux" 🗣 Marquinhos croit toujours en la qualification du PSG après cette défaite lors du match aller

Il a continué : « Il y a eu un manque technique, c’est pour ça que nous montons, les défenseurs, et c’est difficile de faire le retour après (sur le but de Niclas Füllkrug). Il faut qu’on monte tous ensemble, l’équipe est un peu désorganisée. Il faut vraiment faire attention. C’est toujours très difficile de venir ici, on connaît le contexte. On était venus chercher cette victoire, on n’a pas réussi. Remonter un but d’écart, on a déjà montré qu’on pouvait le faire, surtout à la maison avec l’énergie de nos supporters. Ça sera un scénario différent. On sait qu’on peut faire beaucoup mieux que ce qu’on a fait ce soir. On a pris un but qu’on n’a pas le droit de prendre, on en a parlé toute la semaine, de cette passe en profondeur du Borussia. Ce sont des détails qui font la différence. »

En tout cas, le PSG aura le temps de bosser : il ne jouera pas de match de Ligue 1 ce week-end.