Le calendrier de Ligue 1 encore chamboulé par la Coupe d'Europe

À vos agendas !

Si la France du football se gargarise de placer le PSG en demi-finales de Ligue des champions et l’OM au même stade en Ligue Europa, voilà qu’elle se met désormais à se creuser les méninges pour articuler le calendrier de Ligue 1 en s’assurant que les deux clubs arrivent dans le dernier carré européen en forme olympique. La Ligue de football professionnel a annoncé, ce mercredi, que les deux dernières journées de championnat allaient voir leurs horaires être modifiés en raison du parcours européen des deux rivaux.

Aménagements de la 33ᵉ et de la 34ᵉ journée de @Ligue1UberEats. Communiqué 📝 ⬇️https://t.co/NbvFmiPLck — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) April 24, 2024

Les rencontres entre Reims et l’OM d’un côté, et de Nice face au PSG de l’autre, comptant pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, ont été déplacées au mercredi 15 mai 2024 à 21 heures au lieu du premier week-end du mois. Ce qui fait donc avancer Brest-Reims et Nice-Le Havre, matchs de la 33e journée, au vendredi 10 mai à la place du samedi. Il n’y aura donc pas de multiplex complet pour l’avant-dernière journée de la saison et celui de l’ultime week-end est, quant à lieu, décalé du samedi 18 mai au lendemain, toujours à 21 heures.

Si l’OM se qualifie pour la finale de Ligue Europa, prévue le 22 mai, on fait comment ?