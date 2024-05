Les propriétaires du Red Star, du Hertha et du Genoa en route vers la faillite ?

Les joies d’avoir des propriétaires américains dans le football.

La société d’investissement américaine 777 Partners, propriétaire de plusieurs clubs tels que le Red Star, le Genoa, le Hertha Berlin, Vasco da Gama ou encore le Standard de Liège, est empêtrée dans de graves scandales financiers. Le média américain Bloomberg a en effet révélé ce week-end que le groupe avait emprunté plus de 320 millions de dollars à l’entreprise britannique Leadenhall. Sauf que 777 Partners n’aurait en fait pas réellement possédé ce montant, qui aurait été distribué en garantie à d’autres entrepreneurs. Leadenhall a déposé ce vendredi une plainte pour fraude majeure et réclame près de 550 millions d’euros à la société basée à Miami.

Ce dimanche, The Athletic a révélé d’autres nouvelles inquiétantes, indiquant que 777 Partners faisait l’objet de seize plaintes différentes pour des dettes impayées, d’un total approchant 120 millions de dollars. La stratégie de Josh Wander, le patron du groupe, serait de faire de la spéculation sur des actifs comme des clubs de foot, qu’il utiliserait alors comme garantie pour faire d’autres investissements. La compagnie d’assurance américaine A-Cap aurait été associée à 777 en tant qu’investisseur, avant de se désolidariser sous pression « de son agence de notation et des autorités de régulation de l’assurance de l’État ». Ces affaires de gros sous devraient certainement conduire à l’échec du rachat d’Everton, avec qui les négociations étaient en cours depuis plusieurs mois déjà. Et surtout, 777 Partners pourrait bien connaître la faillite et définitivement disparaître.

777 millions de dettes.