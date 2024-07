Michael Olise, pour vous servir

À moins d’une semaine du début du tournoi olympique de football, Michael Olise a montré lors des matchs de préparation qu’il était l’homme en forme de la sélection française. En plus de régaler sur le terrain, le désormais nouveau joueur du Bayern Munich apporte également de la lumière à une équipe et un tournoi qui en ont bien besoin. Présentation du joyau de la couronne tricolore.

Une passe décisive contre le Paraguay (4-1), un doublé contre la République dominicaine (5-0) dont une demi-volée, et une splendide frappe du gauche pour égaliser face au Japon (1-1). Il n’y a pas à dire, Michael Olise a été de loin le Bleu le plus en vue lors des matchs de préparation de l’équipe de France olympique. Positionné dans l’axe comme milieu offensif, celui qui peut aussi jouer sur l’aile droite a su dynamiser l’attaque tricolore, confirmant ainsi son excellente fin de saison avec les Eagles de Crystal Palace. À Londres, malgré une blessure aux ischio-jambiers au mois d’août 2023 et une rechute en février, le garçon a su soigner ses stats, en affichant 10 buts et 6 passes décisives en 19 matchs de Premier League. Des performances qui ont poussé le Bayern Munich à sortir le chéquier : le 7 juillet dernier, le club bavarois s’est offert les services du jeune ailier pour plus de 60 millions d’euros. Et, à la différence de Mathys Tel, l’ancien joueur de Palace a été libéré par le club bavarois pour disputer les Jeux olympiques à la maison. De quoi apporter un peu de hype à une équipe en manque de têtes d’affiche, malgré le souhait affiché par Kylian Mbappé et Antoine Griezmann de disputer le tournoi, et la pige offerte au général Lacazette.

56’ 💥BOOOOM ! Lui non plus ne s’est pas posé de question 🤯 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗯𝗲 𝗱𝗲𝗺𝗶-𝘃𝗼𝗹𝗲́𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 𝗢𝗹𝗶𝘀𝗲 pour le 5-0 🔥 🇫🇷5-0🇩🇴 | #FRADOM pic.twitter.com/AMFmXOlFBO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 11, 2024

Olise on Ice

Michael Olise avait déjà un statut particulier dans cette équipe olympique, en faisant partie des joueurs « clinquants » de la sélection. Mais le fait qu’il reste dans l’équipe malgré sa signature dans une grosse écurie européenne le rend encore plus spécial, en plus de soulager son sélectionneur Thierry Henry, pour qui la constitution de ce groupe aura été un vrai casse-tête. L’ancien international tricolore a essuyé énormément de refus de clubs, qui l’ont poussé à modifier sa sélection jusqu’à la dernière minute, avec le départ de Khephren Thuram après sa signature à la Juventus. Avec ses dribbles, ses caramels et son accent anglais, Olise incarne désormais le joueur frisson de cette sélection olympique, qui aura la double mission de faire oublier la débâcle de 2021 à Tokyo et de participer à la course aux médailles française, le tout dans une épreuve dont tout le monde se fout. Car avec la fin de l’Euro et de la Copa América, le football est bien l’un des derniers sports auxquels le public va s’intéresser durant ces olympiades. À moins que le jeu virevoltant de l’attaquant aux locks ne fasse chavirer le public français.

Il a décidé de jouer pour l’équipe de France tout en sachant qu’il n’allait pas à l’Euro. Peut-être qu’il aurait pu y aller avec l’Angleterre, mais il a choisi la France. Thierry Henry

Pourtant, Olise aurait pu participer aux JO sous une autre tunique, lui qui, en plus d’être un joueur polyvalent, est un citoyen du monde. Né à Londres d’une mère franco-algérienne et d’un père anglo-nigérian, l’ancien Eagle possède quatre nationalités et peut donc prétendre à jouer pour les Bleus, les Three Lions, les Super Eagles ou les Fennecs. Un état civil qui aurait de quoi étouffer un Argentin. Mais s’il a fait toutes ses classes outre-Manche et s’il maîtrise moins la langue de Molière que les frappes enroulées du gauche, l’ailier de 22 ans n’a jamais vraiment laissé la place pour d’autres sélections. Depuis 2018, le plus anglais des Français fait son chemin avec les Bleuets, alors que son petit frère Richard a choisi de jouer pour les U18 anglais. Cependant, le joueur du Bayern est encore libre de changer d’avis, n’ayant toujours pas été appelé par Didier Deschamps chez les A. Alors que certains le voyaient dans le groupe français pour l’Euro en tant que doublure de Griezmann (ce qui aurait pu s’avérer utile, a posteriori), sa non-sélection aurait pu lui faire changer de cap, lui qui a aussi été approché par les Three Lions. Aucun risque d’après son sélectionneur Thierry Henry : « On sait très bien qu’il a plusieurs choix. Il veut jouer pour la France, il faut quand même le souligner, il a décidé de jouer pour l’équipe de France tout en sachant qu’il n’allait pas à l’Euro. Peut-être qu’il aurait pu y aller avec l’Angleterre, mais il a choisi la France. »

Le but 𝗠𝗔𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗟 de Michael Olise 🤩 On démarre fort la seconde période 🔥 pic.twitter.com/HoKNhBPYFC — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 17, 2024

Le patient (et discret) anglais

En plus de se faire remarquer auprès de « la Dèche », Olise pourrait aussi profiter de ces Jeux olympiques pour se faire connaître du public français. Ses prestations, comme son doublé face à Manchester United en mai dernier, l’ont déjà rendu populaire outre-Manche, mais il lui reste encore à impressionner la France, lui qui est aux antipodes des joueurs exubérants et maîtres de leur communication. En novembre 2022, alors interrogé sur son magnifique but contre West Ham qui avait permis à Palace de l’emporter 2-1 chez les Hammers, le natif de Hammersmith, un quartier de Londres, avait été, comme sur le terrain, droit au but : « Zaha m’a passé la balle. J’ai tiré. J’ai marqué. » Relancé par le journaliste qui lui demandait son ressenti, l’ailier n’avait pas été moins laconique : « C’est un sentiment agréable. »

Michael Olise’s interview earlier was just perfectpic.twitter.com/gtcBS3A9xr — SPORTbible (@sportbible) November 6, 2022

Sur les réseaux sociaux, même détachement : trois publications sur Instagram, pas de photo de profil, et près de 700 000 followers qui n’ont plus qu’à se rabattre sur ses exploits dans la vraie vie pour apprécier le bonhomme. Dès le 24 juillet, c’est même le monde qui pourra faire sa connaissance. Et chez Olise, « bonjour » se prononce : « frappe délicieuse dans la lucarne ». On ne peut plus universel.

