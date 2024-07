La France surclasse le Paraguay pour son premier match de préparation aux JO 2024

France Olympique 4-1 Paraguay Olympique

Buts : Mateta (45e, 51e), Cherki (72e) et Kalimuendo (86e) pour les Bleus // Salcedo (3e) pour la Albirroja

De bon augure.

Pour son premier match de préparation avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, l’équipe de France a fait le travail face au Paraguay à Bayonne (4-1). Tout avait pourtant mal commencé pour les Bleus. Suite à une énorme boulette de Lukeba, Salcedo a ouvert le score après trois minutes de jeu en trompant Restes (1-0, 3e). Malgré cette entrée en matière catastrophique, les hommes de Thierry Henry se sont progressivement repris. Après une tentative de Matsima (25e) et une opportunité gâchée par Olise (29e), la pépite de Crystal Palace a effectué une grosse différence dans l’axe avant de transmettre à Mateta, qui n’a eu aucun mal à ajuster le portier adverse pour égaliser juste avant la mi-temps (1-1, 45e). La Palace connexion.

Un bijou collectif pour le 4-1 ! Kalimuendo n'a plus qu'à la pousser au fond ! La France va largement dominer le Paraguay pour ce premier match de préparation pic.twitter.com/9tywucfVOR — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 4, 2024

Dès le retour des vestiaires, l’équipe de France, bien plus inspirée dans le second acte, a obtenu un penalty suite à une vilaine faute sur Enzo Millot. Alors que tout le monde pensait que le capitaine Lacazette allait s’en charger, c’est finalement Mateta qui a pris ses responsabilités. Sans trembler, le numéro 11 a inscrit un doublé, en prenant parfaitement à contre-pied le gardien adverse (51e). Après une pluie de changements, l’entrant Rayan Cherki a ajouté sa pierre à l’édifice : magnifiquement servi par Désiré Doué, le Lyonnais a mystifié Gonzalez en parvenant à lui glisser le cuir entre ses jambes (3-1, 72e). Son sixième but depuis la prise de fonction de Thierry Henry. En toute fin de rencontre et suite à une superbe séquence collective, Arnaud Kalimuendo, trouvé par un excellent centre de Truffert, a parachevé cette belle victoire (4-1, 86e).

Rendez-vous jeudi prochain pour la deuxième rencontre de préparation face à la République dominicaine.

