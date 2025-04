Noël Le Graët retire son recours contre le rapport d’inspection qui l’accablait

Il jette l’éponge.

Noël Le Graët a retiré son recours pour contester le rapport d’inspection concernant ses dérives comportementales à la tête de la FFF, ayant mené à sa démission début 2023, ont transmis ses avocats à l’AFP. Pour rappel, ce rapport faisait état de son comportement inapproprié envers les femmes, des messages ambigus et à caractère sexuel, et ce, à répétition et à des horaires tardifs.

Le Graët a également retiré en novembre dernier sa plainte en diffamation contre l’ex-ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra devant la Cour de justice, un mois après le classement sans suite des accusations pour harcèlement moral et sexuel le visant. Retiré de la scène depuis cet épisode et se contentant de superviser les affaires de son groupe agroalimentaire à Guingamp, l’ex-président de la FFF entre 2011 et 2023 voulait, selon un proche, « laver son honneur ».

La France laisse filer la deuxième place du classement FIFA