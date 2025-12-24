Francis Ngannou claque un énorme billet sur la victoire du Cameroun à la CAN

Une somme rondelette.

Si certains supportent avec un maillot sur le dos, Francis Ngannou le fait avec un ticket à 320 000 euros. À l’occasion de la CAN 2025, le combattant de MMA camerounais a décidé de miser gros sur les Lions indomptables, en pariant sur leur sacre final au Maroc. Avec une cote affichée à 21.

Six millions d’euros de gains potentiels

Sur une publication Facebook, l’ancien champion de l’UFC a posté lundi son pari sans détour : « Bonne chance à tous les pays participants. Faites-nous vibrer, les gars. Je mise tout sur nos Lions indomptables. Avec une cote à 21, difficile de résister. » Traduction comptable : 210 millions de francs CFA engagés, pour un gain potentiel de 6,7 millions d’euros en cas de victoire finale du Cameroun.

Un pari démesuré, certes, mais pas vraiment hors d’atteinte pour Ngannou. Pour rappel, le Camerounais avait touché plus de 9 millions d’euros lors de son combat de boxe face à Tyson Fury en octobre 2023, avant de signer avec le PFL. Une belle histoire pour celui qui était sans domicile fixe à son arrivée en France en 2014.

On en connaît un qui regardera Cameroun-Gabon ce mercredi soir.

