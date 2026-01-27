Luis Enrique a donc choisi son camp, celui du paradoxe. À la veille du choc face à Newcastle, l’entraîneur du PSG a assumé une vision très personnelle de la phase de groupes. « Je signerais pour finir 15e et gagner la Ligue des champions », a-t-il lâché en conférence de presse, avant d’en remettre une couche : « Si on me dit que je suis 15e et que je gagne la Ligue des champions… » Comme un doux rappel de l’épopée de la saison bénie de 2024-2025, où Paris avait fini 15e pour tomber sur le Stade brestois en barrage. Pour autant, l’objectif reste officiellement plus terre-à-terre : « L’objectif est d’être dans le top 8 et de gagner le match contre une très bonne équipe. Ce sera très difficile. »

« Je ne me rappelle rien sauf du résultat »

Interrogé sur la défaite face à Newcastle en 2023, Luis Enrique a opté pour l’amnésie sélective. « Ce match était il y a deux ans et demi. Je ne me rappelle de rien, sauf du résultat », a-t-il expliqué, avant de rappeler que les claques ont parfois du bon : « Les résultats négatifs sont très importants parce que tu peux analyser l’équipe et toutes les erreurs. » Et de conclure, confiant : « On arrive dans un très bon moment avec des joueurs de retour. »

Reste à savoir si la mémoire parisienne tiendra plus de 90 minutes.