Álvaro Arbeloa souhaite que Kylian Mbappé se mette à l’arrêt

Un gros bobo à soigner. Kylian Mbappé n’était pas de la partie, ce mercredi soir, à Santiago-Bernabéu où le Real Madrid a éliminé Benfica pour se frayer un chemin vers les huitièmes de finale. Le Français sera-t-il remis pour les prochaines échéances européennes de mars ? La question peut se poser.

Un genou problématique

Le capitaine des Bleus est embêté par des douleurs récurrentes au genou gauche, alors qu’il se murmurait qu’il avait un peu forcé en fin d’année 2025. Avant le barrage de C1, son entraîneur Álvaro Arbeloa a fait le point sur son meilleur buteur qu’il aimerait voir se mettre au repos.

« Nous en avons discuté avec lui et les médecins, et nous croyons que le mieux pour lui, c’est qu’il s’arrête, qu’il se rétablisse et qu’il revienne à 100 %, a expliqué le technicien à Movistar+. Je ne sais pas de combien de temps il aura besoin, mais je crois que ce ne sera pas une question de jours. Ce sera un peu plus long, en espérant que ça soit quand même le moins possible. »

Le rassemblement des Bleus dans un mois aux States, avec ou sans le capi ?

