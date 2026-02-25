S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Real Madrid-Benfica (2-1)

Álvaro Arbeloa souhaite que Kylian Mbappé se mette à l’arrêt

CG
3 Réactions
Álvaro Arbeloa souhaite que Kylian Mbappé se mette à l’arrêt

Un gros bobo à soigner. Kylian Mbappé n’était pas de la partie, ce mercredi soir, à Santiago-Bernabéu où le Real Madrid a éliminé Benfica pour se frayer un chemin vers les huitièmes de finale. Le Français sera-t-il remis pour les prochaines échéances européennes de mars ? La question peut se poser.

Un genou problématique

Le capitaine des Bleus est embêté par des douleurs récurrentes au genou gauche, alors qu’il se murmurait qu’il avait un peu forcé en fin d’année 2025. Avant le barrage de C1, son entraîneur Álvaro Arbeloa a fait le point sur son meilleur buteur qu’il aimerait voir se mettre au repos.

« Nous en avons discuté avec lui et les médecins, et nous croyons que le mieux pour lui, c’est qu’il s’arrête, qu’il se rétablisse et qu’il revienne à 100 %, a expliqué le technicien à Movistar+. Je ne sais pas de combien de temps il aura besoin, mais je crois que ce ne sera pas une question de jours. Ce sera un peu plus long, en espérant que ça soit quand même le moins possible. »

Le rassemblement des Bleus dans un mois aux States, avec ou sans le capi ?

Le Real et Vinícius clouent le bec du Benfica

CG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Bodø/Glimt a-t-il réalisé le plus grand exploit de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 20h
156
97
22
Revivez PSG-Monaco (2-2)
Revivez PSG-Monaco (2-2)

Revivez PSG-Monaco (2-2)

Revivez PSG-Monaco (2-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.