S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Inter-Bodø/Glimt (1-2)

Sondage : Bodø/Glimt a-t-il réalisé le plus grand exploit de la Ligue des champions ?

SF
10 Réactions
Sondage : Bodø/Glimt a-t-il réalisé le plus grand exploit de la Ligue des champions ?

Une victoire à l'aller, une autre au retour et voilà le frisson Bodø/Glimt tombeur de l'Inter et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un exploit retentissant pour le club norvégien. Le plus grand dans l'histoire de la C1 ? L'APOEL Nicosie et d'autres veulent peut-être leur part du gâteau.

C'est une putain de bonne question !

Bodø/Glimt a-t-il réalisé le plus grand exploit de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
81
10
L’incroyable Bodø/Glimt humilie l’Inter et fait tomber le finaliste

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Bodø/Glimt a-t-il réalisé le plus grand exploit de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
81
8

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.