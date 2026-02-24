C1

Barrages

Inter-Bodø/Glimt (1-2)

Sondage : Bodø/Glimt a-t-il réalisé le plus grand exploit de la Ligue des champions ?

SF le Mardi 24 Février à 23:55 10 Réactions

Une victoire à l'aller, une autre au retour et voilà le frisson Bodø/Glimt tombeur de l'Inter et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un exploit retentissant pour le club norvégien. Le plus grand dans l'histoire de la C1 ? L'APOEL Nicosie et d'autres veulent peut-être leur part du gâteau.