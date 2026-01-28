Alexander Sørloth se transforme en prof d'histoire

Pour 32 millions, vous avez le droit à un attaquant et un prof d’histoire. Avant le match face à Bodø/Glimt, l’Atlético de Madrid a opté pour une mise en bouche aussi originale que réussie. Le club a publié une vidéo portée par Alexander Sørloth, chargé de présenter la Norvège avec un mélange d’autodérision et de pédagogie.

Reine des neiges, Avengers et Tusen takk

« Comme on joue contre Bodø/Glimt, je me suis dit que j’allais faire une présentation sur la Norvège », explique l’attaquant, avant de rappeler que le pays compte « 5,6 millions d’habitants » et une « riche histoire viking ». Entre références à La Reine des neiges, Dragons et une anecdote sur Avengers, Sørloth déroule un portrait décomplexé de son pays, concluant simplement par un « Tusen takk » (mille mercis en norvégien).

Sur le terrain, l’Atlético sait pourtant que l’heure ne sera pas à la détente. Face à Bodø/Glimt, les Colchoneros retrouvent une équipe rompue aux joutes européennes et redoutable dans son contexte nordique.

Pour le Stéphane Bern novégien, la rencontre a une saveur particulière : « J’ai joué à Bodø lors de ma deuxième année en tant que professionnel », rappelle-t-il, évoquant « la saison de ma révélation en tant que footballeur ». Côté madrilène, l’objectif est clair : éviter le piège face à un adversaire intense et discipliné.

De toute évidence, la Superlaget sait parfaitement s’occuper des équipes dotées d’un avant-centre norvégien.

