Les banderoles hostiles des Niçois à l’encontre de Franck Haise

Amis de la poésie bonjour. Débarqué sur le banc du Stade rennais il y a moins d’un mois après une fin d’aventure houleuse du côté de Nice, Franck Haise fait son retour à l’Allianz Riviera ce dimanche après-midi à l’occasion de la 25e journée du championnat. Les supporters niçois ont ainsi décidé de le saluer à leur manière : avec des banderoles insultantes.

« F. Haise : Voir des boules c’est bien, avoir des couilles c’est mieux », pouvait-on lire sur la banderole déployée par la Populaire Sud. Une référence directe aux incidents qui ont émaillé le retour des Niçois après un déplacement à Lorient en décembre. Les Rennais en ont aussi pris pour leur grade puisque sur une autre banderole déployée au même endroit il était inscrit : « Votre folklore : Le Gwenn Ha Du et les galettes saucisses . La réalité : des punks à chien et de la 8.6 ». Pour le moment, les Aiglons sont 15es et plus que jamais engagé dans la course au maintien puisqu’ils comptent cinq points d’avance sur Auxerre, barragiste. Les Rennais de leur côté se battent pour l’Europe et pourraient remonter à la 5e place en cas de succès sur la Côte d’Azur.

Alors qu’on pourrait juste entendre un aigle avec le loup, le renard et la belette.

Lens encore diffusé en clair : la programmation des demi-finales de Coupe de France