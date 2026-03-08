La Roma tombe dans le piège du Genoa

Genoa 2-1 AS Roma

Buts : Junior Messias (52e, SP), Vitinha (80e) pour les Griffons // Ndicka (55e) pour les Giallorossi

Flop devenu top. Grâce à un but de l’ancien marseillais, Vitinha, le Genoa a joué un bien vilain tour à la Roma dans la course à l’Europe avant de défier Come le week-end prochain (2-1). Un succès qui permet surtout aux Griffons de se donner de l’air au classement en remontant à la 13e place et en s’offrant six points d’avance sur la Cremonese, première équipe relégable.

Première victoire contre une équipe du Top 7

Après une première période qui ne restera pas dans les annales du football italien, où les deux équipes ont fait jeu égal même si la seule frappe cadrée est à mettre au crédit de Junior Messias qui a obligé Mile Svilar à s’employer pour détourner le cuir (24e), le match s’est relativement animé au retour des vestiaires. Ce sont bien les protégés de Daniele De Rossi qui se sont illustrés en premier. Malchanceux lors des 45 premières minutes, Junior Messias a transformé le penalty obtenu par Mikael Egill Ellertsson (1-0, 52e).

🎯 | @GenoaCFC DEVANT ! ⚡ Messias ne tremble pas sur penalty !⁰ Suivez la rencontre en direct sur DAZN 📲 #GenoaRoma pic.twitter.com/Y7D4ZUOJDz — DAZN France (@DAZN_FR) March 8, 2026

Mais comme trop souvent cette saison lorsque le Genoa mène au score, il voit son adversaire revenir à sa hauteur. Il n’aura fallu attendre que trois minutes pour qu’Evan Ndicka vienne remettre son équipe à hauteur en profitant de la confusion générale dans la défense des Griffons pour catapulter sa tête dans les filets de Justin Bijlow (1-1, 55e). L’ancien joueur de l’Eintracht a donc inscrit un troisième but en trois matchs, alors qu’il n’en avait inscrit que deux lors des 112 précédents. À la malédiction du Genoa il faut toutefois opposer celle de la Roma et des buts encaissés en fin de rencontre. Comme la semaine précédente face à la Juventus, ce match n’a pas fait exception. Entré en jeu moins de cinq minutes auparavant, Vitinha est venu offrir la victoire aux Griffons et leur premier succès de la saison face à une équipe du Top 7 en convertissant parfaitement l’offrande de Patrizio Masini face au but vide (2-1, 80e). Les Romains sont plus que jamais les grands perdants de cette 28e journée de Serie A puisqu’ils redescendent à la 5e place et ne comptent plus qu’un point d’avance sur la Juventus, sixième.

Tout est relancé.

Genoa CFC (3-4-3) : Bijlow – Vásquez, Østigård, Marcandalli – Ellertsson, Masini, Frendrup, Sabelli – Ekuban (Vitinha, 75e), Ekhator (Colombo, 64e), Junior Messias (Malinovskyi, 64e). Entraîneur : Daniele De Rossi.

AS Roma (3-4-3) : Svilar – Mancini (Ziolkowski, 84e), Ndicka, Tsimikas – Çelik (Vaz, 84e), Pisilli, Koné, Rensch (Ghilardi, 70e) – Venturino (Cristante, 46e), Malen, Pellegrini (El Aynaoui, 56e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

L’AS Rome sans pitié avec le Genoa de Daniele De Rossi