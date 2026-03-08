S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J25
  • Nice-Rennes (0-4)

Pourquoi le but de Mousa Al-Tamari a été refusé lors de Nice-Rennes

TB
2 Réactions
Pourquoi le but de Mousa Al-Tamari a été refusé lors de Nice-Rennes

La seule bonne nouvelle de l’après-midi pour Nice. Hors du coup pendant plus d’une demi-heure, les Niçois ont eu un petit coup de pouce du destin face à Rennes. Peu après la demi-heure de jeu, et alors que le score est déjà de 0-2 en faveur des Bretons, Melvin Bard fauche Mousa Al-Tamari dans la surface. Le penalty d’Esteban Lepaul est arrêté par Yehvann Diouf… avant d’être poussé au fond par le Jordanien.

Problème : le Jordanien, parti lancé, se trouve déjà dans l’arc de cercle en tête de la surface de réparation au moment de la frappe de Lepaul. Conséquence : M. Lissorgue n’a d’autre choix que de signaler un hors-jeu selon la règle, après visionnage de la vidéo. Et d’accorder un coup-franc aux Aiglons, et non pas un penalty à retirer comme réclamé par les Rennais puisque Dante avait un pied dans la surface mais n’influe pas sur la suite de l’action. Une situation particulièrement rare, ce qui explique que ce point de règlement soit relativement méconnu.

Dura lex, sed lex.

Rennes torpille Nice et met la pression sur Lyon, Lille coince contre Lorient

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.