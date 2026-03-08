Pourquoi le but de Mousa Al-Tamari a été refusé lors de Nice-Rennes

La seule bonne nouvelle de l’après-midi pour Nice. Hors du coup pendant plus d’une demi-heure, les Niçois ont eu un petit coup de pouce du destin face à Rennes. Peu après la demi-heure de jeu, et alors que le score est déjà de 0-2 en faveur des Bretons, Melvin Bard fauche Mousa Al-Tamari dans la surface. Le penalty d’Esteban Lepaul est arrêté par Yehvann Diouf… avant d’être poussé au fond par le Jordanien.

Du jamais vu à Nice ! But rennais annulé pour une raison improbable ❌#OGCNSRFC pic.twitter.com/CqRIwaIKMh — L1+ (@ligue1plus) March 8, 2026

Problème : le Jordanien, parti lancé, se trouve déjà dans l’arc de cercle en tête de la surface de réparation au moment de la frappe de Lepaul. Conséquence : M. Lissorgue n’a d’autre choix que de signaler un hors-jeu selon la règle, après visionnage de la vidéo. Et d’accorder un coup-franc aux Aiglons, et non pas un penalty à retirer comme réclamé par les Rennais puisque Dante avait un pied dans la surface mais n’influe pas sur la suite de l’action. Une situation particulièrement rare, ce qui explique que ce point de règlement soit relativement méconnu.

Dura lex, sed lex.

Rennes torpille Nice et met la pression sur Lyon, Lille coince contre Lorient