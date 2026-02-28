Rennes enchaîne et met la pression sur l’OM

Rennes 1-0 Toulouse

But : Nordin (27e) pour le SRFC

Vive les grands-mères ! Oui, c’est la première image qu’aura offerte ce match entre Rennes et Toulouse, avec deux équipes entrant sur la pelouse accompagnées de 22 mamys, toutes abonnées au Roazhon Park, pour célébrer le week-end qui leur est consacré. Pour le (vrai) retour de Franck Haise à la maison, c’est peut-être ce qu’il fallait, en plus d’une victoire obtenue brillamment puis laborieusement par des Rennais à deux visages (1-0). L’important, ce sera sûrement les trois points et aussi la satisfaction de mettre la pression sur l’OM, en revenant à égalité au classement avant l’Olympico.

Sur le terrain, il n’y avait pas de coup de vieux pour les Bretons, qui ont débarqué avec le même onze que face à Paris et Auxerre parce que l’adage veut qu’on ne change pas une équipe qui gagne (et se sent bien). Ils ont parfaitement maîtrisé leur sujet et un TFC limité à jouer bloc bas et compact, au moins en première période, avec des circuits de passe plus clairs et plus simples dans ce système à quatre défenseurs. Moins facile dans cette configuration : multiplier les occasions. Estéban Lepaul a envoyé sa tête en cloche au-dessus (13e), Pape Bemba Diop a signé un sacré retour sur Mousa Al-Tamari (16e) et Guillaume Restes ne s’est pas fait avoir par un coup franc joué vicieusement par Quentin Merlin (22e). Le gardien toulousain a fait comprendre à Stéphanie Frappart qu’il aurait fallu siffler plus fort pour se faire entendre, mais ce n’est pas l’arbitre du jour qui a permis aux Rennais de passer devant.

Nordin plus haut que Cresswell

Sur son traditionnel fil entre ses courses précieuses et sa technique frustrante, Al-Tamari a pu se retrouver au départ de l’action du but rennais. Très bien décalé par Sebastian Szymański, le Jordanien a envoyé un centre repris à l’arrache au deuxième poteau par Merlin, qui a obligé Restes à présenter son bras et repousser le ballon dans les airs, où Arnaud Nordin et son mètre 70 ont régné sur Charlie Cresswell et son mètre 90 pour marquer de la caboche (1-0, 27e). Deux bonnes raisons de se sentir tout drôle pour celui qui n’avait plus goûté à la sensation engendrée par un but depuis… le 1er décembre 2024, c’était avec Montpellier. Les Rennais ne savaient pas encore qu’ils avaient gâché leurs deux plus belles munitions pour mettre le deuxième quand Al-Tamari a effleuré le haut de la barre (31e) et que Mahdi Camara n’a pas réussi à faire une Panichelli en lobant Restes (39e).

Nordin plus haut que tout le monde ! L'attaquant rennais monte au dessus de Cresswell pour ouvrir le score de la tête ! pic.twitter.com/fnqKzoMZGG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 28, 2026

Les visiteurs pouvaient difficilement proposer moins de foot après l’entracte (moins de 30% de possession et un seul tir à la pause), avec Emersonn lancé à la place de Vignolo et une agressivité plus forte dans les duels. L’attaquant a failli tromper Brice Samba après avoir pris le dessus sur Anthony Rouault (48e), alors que le gardien rennais s’est bien couché sur le tir du même Emersonn (57e). Sans que l’on comprenne bien pourquoi, Rennes a tout perdu de sa maîtrise et de sa sérénité. Il y a eu des minuscules occasions pour Al-Tamari ou Lepaul, mais surtout beaucoup de nervosité et des ballons rendus à foison pour des Toulousains beaucoup trop maladroits. On a même entendu le Roazhon Park s’agacer, après une énième passe mal donnée, puis souffler en voyant Samba capter la tête de Cresswell sur une longue touche de McKenzie (90e+2). Le TFC est relégué à neuf points d’un Stade rennais qui peut continuer de rêver d’un retour européen, après trois succès consécutifs. Surtout, n’oubliez pas vos grands-mères.

Rennes (4-2-3-1) : Samba – Nagida, Rouault, Brassier, Merlin – Rongier, Camara – Al-Tamari (Blas, 72e), Szymański (Cissé, 72e), Nordin (Mukiele, 90e) – Lepaul (Embolo, 81e). Entraîneur : Franck Haise.

Toulouse (3-4-3) : Restes – Sidibé, Cresswell, McKenzie – Kamanzi (Russell-Rowe, 81e), Vossah (Sauer, 74e), Diop, Methalie – Vignolo (Emersonn, 46e), Hidalgo, Gboho. Entraîneur : Carles Martinez Novell.

