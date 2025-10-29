En direct : le multiplex de Ligue 1 (partie 2)

Vous reprendrez bien une dose de Ligue 1 ? Après la mise en bouche de 19h, place au plat de résistance avec 5 matchs au programme ce soir : OM-Angers, Paris FC-Lyon, Nantes-Monaco, Strasbourg-Auxerre et Toulouse-Rennes. Le multi-Ligue 1 suite et fin, c’est sur So Foot qu’on se fait du bien !

Olympique de Marseille 2-2 Angers SCO

Buts : Robinio Vaz (52e et 69e) pour les Olympiens // Chérif (25e) et Camara (90+6e)pour le SCO

Paris FC 3-3 Olympique lyonnais

Buts : Camara (65e), Kebbal (77e) et Marchetti (84e) pour le PFC // Tolisso (5e) et Sulc (51e,58e) pour les Gones

FC Nantes 3-5 AS Monaco

Buts : Guirassy (19e, 45e+6) et Mohamed (80e) pour les Canaris // Coulibaly (6e), Balogun (42e), Akliouche (55e) et Golovine (75e, 90+4e) pour l’ASM

RC Strasbourg Alsace 3-0 AJ Auxerre

Buts : Panichelli (46e), Nanasi (55e) et Barco (60e) pour le Racing

Toulouse FC 2-2 Stade rennais

Buts : Cresswell (58e) et Dønnum (84e, sp.) pour le TéFéCé // Lepaul (49e) et Al-Taamari (54e) pour les Rouge & Noir

90′ : On voulait du spectacle, on a été servis ! Que le foot est beau, surtout quand il est joué dans notre si belle Ligue 1 !! Longue vie à la Farmers League !! Bonne nuit les zozos, à très vite sur sofoot pour de nouveaux lives aussi prolifiques !! Ciao la compagnie !!

90′ : Et c’est d’ailleurs terminé sur toutes les pelouses de l’Hexagone !! Non mais quelle soirée les ptits zamis, du grand délir !! On a eu le droit à 25 buts dans cette soirée légendaire où seuls Strasbourg et Monaco sont sortis vainqueurs de leurs duels respectifs. Pendant ce temps, matchs nuls mais spectaculaires à Marseille, Paris et Toulouse. Notre pouls va maintenant pouvoir redescendre tranquillement.

90′ : C’est terminé au Vélodrome !!! Marseille est accrochée à domicile face au SCO, comme l’année dernière ! L’OM manque l’occasion de prendre la tête du championnat suite au nouveau faux-pas du PSG, par la même occasion

90′ : Le but monégasque pour venir mettre fin aux espoirs nantais !! Le doublé pour Golovine !

90′ : C’est fini à Strasbourg au passage, et le Racing s’impose facilement 3 buts à 0 face à l’AJA

90′ : LA VOILÀ LA FOLIE DE CET EXTRA TIME !!! L’ÉGALISATION DU SCO PAR CAMARA DANS LES ULTIMES SECONDES DU MATCH ! Quelle passivité de la défense marseillaise, ça fait 2-2 !

90′ : Y’a bien une folie qui va venir d’ici ou d’ailleurs dans ce temps additionnel, c’est évident…

90′ : Bah ? Ça serait pas un délit de faciès contre Tagliafico là ? Alors oui, il le mérite peut-être, mais y’avait une grosse faute du défenseur parisien là quand même, non ?

90′ : Restes repousse la frappe puissante de Tamari et envoie peut-être dans le même temps notre Habib Beye chez Pôle Emploi

82′ : Moi qui avais les yeux rivés sur Ligue 1+, voilà que Nantes aussi a marqué sur Bein bordel !! Mais laissez-moi vivre !! Il semble en tout cas que c’est notre ami Mostafa Mohamed qui a planté sa banderille pour revenir à un petit but de l’ASM

84′ : Pendant ce temps, le pénalty est transformé par Dønnum ! Et ça fait désormais 2-2 dans cette rencontre entre Toulouse et Rennes !

83′ : Marchetti pour égaliser à 10 contre 10 face à l’OL avec un maximum de ch*tte !!! Quelle folie à Jean-Bouin, les Parisiens reviennent de nulle part pour recoller à 3-3 !!!

78′ : Pénalty pour le TéFéCé !! Les Rennais contestent mais Monsieur Turpin semble sûr de son fait !

75′ : Le quatrième but pour les joueurs de la Principauté !! Il est l’oeuvre du Russe Golovine, et vient donner de l’air aux Monégasques à Nantes ! (Oui, y’a deux minutes jouées en moins du côté de la Beaujoire, ou alors c’est Bein Sports qui rame, ou bien les deux, j’en sais rien moi !)

77′ : Y’avait qu’à demander !! Quel but sublime de Kebbal et sa patte gauche si précieuse !!! Le PFC est de retour dans le game, et n’a plus qu’un but de retard sur l’OL !!

76′ : Allez, encore un quart d’heure pour remettre un peu de folie dans ce multi. C’est bon les gars, j’ai noté tous les buteurs, on peut s’y remettre !!

75′ : Brice Samba qui prend carton pour gain de temps… Vous voyez bien qu’il ne l’a pas lâché, son entraineur !!

71′ : Elles vont être longues ces 20 minutes, pour l’ami Habib Beye… Je le vois serrer les fesses d’ici

70′ : Quelle soirée de mabouls les copains… 18 buts en 5 matchs, et c’est pas fini !!! Show time !!

69′ : Le doublé pour Robinio Vaz !!!!! Quelle entrée bordel, et quel enchainement du droit !! C’est du délire au Vélodrome !!! OM 2-1 Angers

65′ : La réduction du score sublimissime du Paris FC, elle est l’oeuvre de Camara !! Quel golazo !! PFC 1-3 OL.

Et dans la foulée, Thibault de Smet prend rouge pour ne pas que ses propres supporters s’enflamment trop !

61′ : Croyez-moi je n’abuse pas du caractère gras, mais je ne sais même pas où donner de la tête, d’autant que Ligue 1+ lâche de grandes feintes avec son jungle. Carton rouge pour Abner Vinicius, qui laisse les Lyonnais à 10 !

60′ : Le premier but sous le maillot bleu pour Barco !!! Une trajectoire extrêmement chelou mais ca file au fond des filets, et ça fait 3-0 pour le Racing !!

59′ : Mais WTF c’est une caméra cachée ou quoi ?? Réduction du score de Toulouse au Stadium par Cresswell, et but d’Akliouche dans le même temps à la Beaujoire !! C’est totalement nimp !!

59′ : À peine le temps de souffler qu’on repart à Jean-Bouin pour le doublé de Sulc !!

58′ : Et bien jeunes gens, on voulait un multi spectaculaire, c’est peu dire qu’on est servis !!!

55′ : Ça n’arrête pas bordel, quel kiff !!! C’est Nanasi qui vient cette fois faire sonner la cloche du multiplex pour Strasbourg !! Et quelle passe de ce génie de Barco encore !!

54′ : Al-Taamari qui vient doubler la mise au Stadium, Habib Beye peut respirer !! C’est seulement le premier but de la saison pour le Jordanien, mais qu’il vaut cher !!

51′ : J’ai même pas le temps d’écrire le nom des buteurs !!! Encore un but à Jean-Bouin, et c’est signé Sulc pour l’OL !!! PFC 0-2 Lyon

51′ : Et ça enchaine avec l’égalisation de Robinio Vaz pour l’OM, entré en jeu à la MT !! Avec un sacré caviar de PEA, au passage. OM 1-1 SCO

50′ : Lepaul débloque la situation au Stadium !! 5ème but de la saison pour l’ancien Angevin pour donner l’avantage à Rennes.

49′ : Ouuuh Geubbels pas loin de venir tromper la vigilance des Lyonnais ! La tête de l’attaquant parisien passe au dessus

48′ : L’ouverture du score du meilleur buteur de la Ligue 1 à la Meinau !! Panichelli n’a plus qu’à pousser au fond des filets ce superbe service de Moreira ! Strasbourg 1-0 AJA

47′ : Et ça fait direct 0-2 pour le SCO, mais le but est refusé pour hors-jeu !! L’OM était à deux doigts de couler au retour des vestiaires !!

46′ : Zetes prêts les zamis ?? Parceque c’est reparti au Vélodrome !

45′ : Doooonc reprenons, c’est désormais la mi-temps partout dans l’Hexagone. Et si personne ne mène à domicile, la surprise nous vient des Bouches-du-Rhone, où le SCO d’Angers fait trébucher les Marseillais dans leur antre. Lyon mène logiquement à Jean-Bouin, tandis ce Nantes et Monaco se livrent une sacrée bataille à l’Ouest. Pas de buts à Strasbourg et Toulouse… pour l’instant !

⏱ 45’ ⏯️ 𝗤𝘂𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲-𝗰𝗶𝗻𝗾 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́ ! 👌 Quelle première mi-temps des Noir&Blanc qui sont devant à la pause ! 💪 pic.twitter.com/oaeroa1b8I — Angers SCO (@AngersSCO) October 29, 2025

45′ : Buuuuut à la Beaujoire ! J’étais en train de vous dire que c’est la mi-temps partout, mais non ! Un petit village breton résiste à l’envahisseur monégasque et égalise dans le temps additionnel de la première mi-temps !! C’est Guirassy qui égalise et inscrit un doublé !! Nantes 2-2 Monaco

45′ : Désolé de revenir là dessus mais le maillot orange du PFC + le maillot violet du portier lyonnais, on voit vraiment de vilaines choses ce soir dans la capitale. D’ailleurs, l’arbitre renvoie tout le monde se cacher au vestiaire…. c’est la mi-temps !

45′ : Bon niveau bronca, peut mieux faire le Vélodrome hein… MT à Marseille.

45′ : Plus de peur que de mal pour Hojberg, qui a crié aussi fort que s’il s’était rompu le tendon d’achille et le ligament croisé en même temps.

44′ : On veut pas s’avancer, mais ça risque de gronder très très fort au Vélodrome dans quelques secondes… Corner à suivre pour le SCO

42′ : Buuuuut à la Beaujoire signé Balogun pour le plus grand plaisir d’un kop monégasque plus nombreux à l’extérieur qu’à Louis II !! Nantes 1-2 Monaco

40′ : Remarque, vous n’avez peut-être pas les images, et c’est pour ça que vous suivez ce live gratoss, bande de pinces !!!

39′ : Ils sont lourds, les commentateurs du multiligue1+, non ?

38′ : Bon, pas grand chose à se mettre sous la dent depuis quelques minutes, à part cette frapasse dans le petit filet extérieur de Panichelli, à l’instant. Dommage, ça fait toujours 0-0 à la Meinau.

35′ : Les commentateurs Ligue 1+ semblent découvrir ce soir le talent de Barco. Faut dire, il fait un paquet de misères à la défense auxerroise

33′ : Wouaaah l’attentat de Minamino pour se faire justice, qu’est ce que c’est que ce tacle horrible et par derrière ?? Carton jaune seulement pour le Japonais, qui s’en sort bien…

31′ : La barre transversale pour Gboho au Stadium ! Le slip d’Habib Beye en porte peut-être les séquelles.

29′ : Y’a un nouveau but à Jean-Bouin, mais il est refusé pour hors-jeu. Et heureusement pour Nkambadio, auteur d’une nouvelle pitrerie, car c’est Morton qui avait doublé la mise pour Lyon.

27′ : Buuut à la Beaujoire pour l’ASM ! Qu’est ce que c’est que cette (nouvelle) vilaine sortie d’Antho Lopes ??? Minamino n’a plus qu’à pousser dans le but vide, de la tête. Nantes 1-2 Monaco . Eh bah non, y’a hors-jeu après utilisation de la VAR pendant 50 minutes !

25′ : Et bah voilà, coup de froid au Vélodrome !! Et c’est l’oeuvre d’un ado tout juste majeur, Sidiki Chérif !!! OM 0-1 Angers

22′ : Ouuuh la belle parade de Koffi pour repousser l’enroulé pied droit de Paixão ! C’est pourtant le SCO qui semble dominer, mais attention aux contres marseillais !!

20′ : Pendant ce temps, Jorko Ikoné quitte le multiplex sur blessure… On dirait bien qu’on lui a porté une sacrée poisse.

19′ : Et bah le voilààààààà, le but à la Beaujoire !! C’est pour les Nantais cette fois, et c’est l’oeuvre de Guirassy au terme d’un joli mouvement côté Canari !!! Nantes 1-1 Monaco

18′ : Seulement deux petits buts à se mettre sous la dent après bientôt 20 minutes… Du nerf, messieurs !

15′ : Angers tout proche d’ouvrir le score au Vélodrome, parait-il… on n’en sait rien, Ligue 1+ reste scotché sur Mister Turpin

13′ : Pénalty au Stadium !! Ce bon vieux Monsieur Turpin donne son coup de sifflet préféré en faveur du Téf ! La VAR s’active… Et pénalty annulé pour une faute de Magri…

10′ : Hervé Koffi a déjà beaucoup de boulot au Vélodrome… et pour l’instant, ça tient !

8′ : Panichelli réclame un pénalty dans un stade de la Meinau quasi vide… y’a rien, dit Monsieur l’arbitre.

7′ : L’enchainement poitrine pied gauche de Coulibaly pour venir donner l’avantage à Monaco !! Coup de clim’ à la Beaujoire…

6′ : Cela dit, c’est bien fait pour le PFC au vu de ce maillot ignoble… Et peu importe que ce soit l’édition Halloween !!!

5′ : Et le premier but de la soirée est pour l’OL et Corentin Tolisso !! Le capitaine vient ajuster Nkambadio après un vilain placement de la défense parisienne !

2′ : À noter que le Nantes-Monaco n’est pas sur Ligue 1+… fort heureusement, j’ai aussi les codes Bein : elle est pas belle la vie ?

21h05 : Ahhhh, on y est ! C’est parti sur toutes les pelouses !!

21h03 : Dites, ils vont pas nous sucrer le début de notre multi de 21h quand même Ligue 1+ avec leurs pubs, là ?!

21h : Mais revenons-en à nous moutons ! Les coups d’envoi du deuxième round, c’est à 21h05 ! Vous le voyez dans quel stade, LE match le plus prolifique ce soir ?

20h57 : Cela dit, quelle fin de match à Saint-Symphorien ! Le combo doublé + carton rouge de Hein, on l’avait pas vu venir…

20h50 : On ne vous cachera pas que si le multi de 21h pouvait être un tout petit peu plus spectaculaire que celui de 19h, on dit pas non !

20h45 : HB justement, plus que jamais sur la sellette, misera sur ces 11 bonshommes pour sauver sa tête

↳ ᴍᴀᴛᴄʜ ᴄᴇɴᴛᴇʀ 📁 Découvrez le 𝗫𝗜 aligné par Habib Beye pour défier le TéFéCé. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 29, 2025

20h43 : Le dernier match de la soirée, c’est dans l’antre du Téf que ça se passe. Ce XI d’Halloween aura-t-il de quoi effrayer la bande à Habib Beye ?

20h42 : Casimir et Sinayoko auront la charge de l’animation offensive de la jeunesse auxerroise

🔵 𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨 𝐚𝐮𝐱𝐞𝐫𝐫𝐨𝐢𝐬𝐞 ⚪ Voici notre 1️⃣1️⃣ pour débuter cette rencontre ⚔️#TeamAJA #RCSAAJA pic.twitter.com/Xi3Q8Esqwi — AJ Auxerre (@AJA) October 29, 2025

20h41 : On file plus à l’Est vers la Meinau, pour constater que le meilleur buteur de Ligue 1 est bien là

20h40 : Un seul Français mais beaucoup de talent aligné d’entrée par le coach rhodanien

🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le Paris FC 👊🔴🔵#PFCOL pic.twitter.com/gvoRbGq03Z — Olympique Lyonnais (@OL) October 29, 2025

20h39 : Est-ce que ce bon vieux Jorko Ikoné ne nous égayerait pas cette soirée du côté de Jean-Bouin ?

20h38 : En face, voici les 10 soldats angevins désignés pour entourés le capitaine Belkebla

20h37 : Cap sur la Canebière pour découvrir l’équipe du soir de tonton RDZ

𝑳𝑨 𝑪𝑶𝑴𝑷𝑶 ⚔️ #OMSCO Le 𝐗𝐈 de départ marseillais mis en place par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour affronter Angers 📋 pic.twitter.com/zLvGEN8izn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 29, 2025

20h36 : Les Canaris auront fort à faire pour contenir la bande de Balogun, heureux élu à la pointe du XI de Pocognoli

20h35 : Allez, c’est parti pour le tour de France des compos. Direction la Beaujoire pour découvrir ce que nous concocte Luís Castro

﹅ Le XI de départ face à Monaco.#OnEstNantes pic.twitter.com/QcJ1QhqpX6 — FC Nantes (@FCNantes) October 29, 2025

20h30 : Salut la team !! Pas de LDC ni de chouineries de Vini en ce mercredi soir, mais un bon multi-Ligue 1 des familles : le foot qu’on aime, ni plus ni moins. On attend la fin de la fournée de 19h00, et on prend la suite dès 21h05, ça va envoyer du bois !

