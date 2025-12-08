S’abonner au mag
Nouvelle longue absence à venir pour un défenseur du Real Madrid

CDB
L’hécatombe se poursuit.

La soirée cauchemardesque du Real Madrid a encore des répercussions ce lundi. Défaits à domicile face au Celta de Vigo (0-2), les Merengues se sont retrouvés à huit en fin de rencontre, à la suite des expulsions de Fran Garcia (64e), Álvaro Carreras (90e+2) et Endrick (90e+2). La soirée s’est donc (très) mal terminée, alors qu’elle avait aussi mal commencé. Dès la 24e minute, les joueurs du Real ont vu Éder Militão les quitter, blessé à l’arrière de la cuisse gauche.

Alors que le pire était à envisager, les résultats médicaux confirment le coup dur. « À la suite des examens effectués sur notre joueur Éder Militão par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une déchirure du biceps fémoral de la jambe gauche avec atteinte du tendon proximal », a annoncé le club dans un communiqué.

Cette blessure devrait éloigner Éder Militão des terrains pendant près de quatre mois, lui qui a connu deux ruptures des ligaments croisés lors des deux dernières saisons, et qui a déjà pensé à arrêter sa carrière à cause de ces blessures à répétition. L’absence confirmée du défenseur madrilène s’ajoute à celles de Ferland Mendy (cuisse), David Alaba (mollet), Trent Alexander-Arnold (quadriceps) et Dani Carvajal (genou), et donc les suspensions de Carreras et Garcia.

Elle va être sympa, la défense du Real contre Alavés dimanche prochain.

