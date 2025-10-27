S’abonner au mag
Dani Carvajal absent deux mois avec le Real

La série noire continue.

Déjà absent pendant un mois après une blessure à la jambe subie dans le derby madrilène fin septembre, Dani Carvajal a vécu un come-back de courte durée. Entré pour les 18 dernières minutes du Clásico de ce dimanche, le défenseur du Real a terminé la rencontre en se luxant le genou. Ce lundi soir, son club a communiqué qu’il devra passer une arthroscopie. Pas terrible pour célébrer sa 200e victoire avec le maillot de la Maison-Blanche.

Selon le quotidien As, la durée de son absence est estimée entre six et dix semaines. Un coup dur pour la défense du club merengue qui, en plus de son capitaine, doit déjà faire sans Antonio Rüdiger et David Alaba.

Plus qu’à attendre que Federico Valverde se pète le cinquième métatarse et le Barça sera prêt pour reprendre la tête du classement.

Vini-Xabi, le feu et la glace

