« Tout a été anéanti ce soir », estime Claude Ferrandi après l'interruption de Bastia-Red Star

La soirée qui tourne mal.

Ce devait être un soir de fête à Bastia, avec l’anniversaire des 120 ans du club, mais les événements ont tourné à la catastrophe avec l’interruption du match entre Bastia et le Red Star, après qu’un jet de fumigène depuis une tribune qui a touché Bradley Danger. S’en est suivi l’arrêt logique de la partie, décidé par l’arbitre, alors que les Bastiais étaient prêts à revenir sur le terrain. Mais il n’était pas question de reprendre dans ces conditions pour le reste des acteurs. Au micro de BeIN Sports, le président bastiais Claude Ferrandi a regretté le déroulement de la soirée et s’attend à des sanctions. « Personne n’avait imaginé ça. C’était une fête, effectivement, l’anniversaire de notre club, on a fait beaucoup d’efforts pour le mettre en place et tout a été anéanti ce soir. On pensait qu’on avait le match en main. C’est comme ça. Il va falloir travailler encore plus… enfin… on travaillait déjà beaucoup, pour relever la tête. On verra. N’ayez aucun doute sur les sanctions. Elles vont tomber comme elles tombent depuis le début. Je ne me fais pas de souci », a-t-il lâché, avant de couper court à la discussion.

[📺 LIVE ] 🇫🇷 #Ligue2BKT 🎙️ Le Président du Sporting Club de Bastia Claude Ferrandi réagit au triste dénouement de cette soirée qui devait être une fête pour le club ! pic.twitter.com/VKaJgTDZ2Q — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 5, 2025

Huit points de retard sur le premier non relégable avec des sanctions qui pourraient tomber en plus… Ça sent déjà le National à plein nez à Bastia.

