Brest fait rechuter Monaco

Brest 1-0 Monaco

But : Doumbia (28e) pour Brest Exclusion : Ajorque (60e) pour Brest

Brest, c’est donc plus fort que le PSG ?

Quelques jours après sa résurrection face au leader parisien, l’AS Monaco a rechuté, ce vendredi soir, à Francis-Le Blé, face à une vaillante équipe brestoise (1-0). Jamais faciles à manœuvrer dans leur antre, les Bretons ont pris les commandes du jeu en première période, mettant Lukáš Hrádecký à contribution à de nombreuses reprises. Impérial un bon bout de temps, le Finlandais a finalement dû aller chercher le cuir au fond de ses filets après une tête rageuse de Kamory Doumbia (1-0, 28e).

Un poil plus intéressants en deuxième mi-temps, mais sans être transcendants non plus, les Monégasques ont en plus eu un coup de pouce avec l’expulsion de Ludovic Ajorque pour un tacle non maîtrisé sur Lamine Camara (60e). Mais les Brestois ont fait le dos rond jusqu’au bout, avec notamment un Hugo Magnetti, comme souvent, de toutes les batailles. Paul Pogba a eu une grosse vingtaine de minutes pour s’exprimer, et il a montré des choses intéressantes, mais il en fallait beaucoup plus à Monaco pour bousculer son adversaire du jour, qui remonte à la neuvième place en enchaînant un troisième succès de rang.

Le club de la Principauté est septième, hors des places européennes, et il n’y a rien de plus logique.

Brest (4-2-3-1) : Coudert – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Guindo – Chotard (Tousart, 83e), Magnetti – Del Castillo (Dina Ebimbe, 83e), Doumbia (Mboup, 69e), Labeau-Lascary (Baldé, 32e) – Ajorque. Entraîneur : Éric Roy.

Monaco (4-2-3-1) : Hrádecký – Vanderson (Diatta, 83e), Teze, Salisu, Caio Henrique – Camara (Michal, 77e), Coulibaly (Pogba, 69e) – Akliouche, Minamino (Brunner, 77e), Golovin (Idumbo, 69e) – Biereth. Entraîneur : Sébastien Pocognoli.

