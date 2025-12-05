S’abonner au mag
Un dirigeant bénévole du HAC suspendu pour de « possibles comportements inappropriés »

Un dirigeant bénévole du HAC suspendu pour de « possibles comportements inappropriés »

Un Havre pas vraiment en paix.

Le HAC a publié ce vendredi sur son site officiel un communiqué dans lequel il annonce la suspension d’un dirigeant bénévole pour de « possibles comportements inappropriés », sans citer le nom de l’individu. « Le HAC a décidé de le suspendre, à effet immédiat et à titre conservatoire, de toutes fonctions au sein du Club. Cette mesure vise à permettre au Club l’examen approfondi de faits rapportés et, le cas échéant, la mise en œuvre de toutes actions qu’il jugera utiles si ceux-ci étaient avérés. Le Club reste extrêmement vigilant quant à la protection de ses joueurs et joueuses ainsi que de leurs entourages. Comme il l’a déjà fait par le passé, le HAC continuera de mettre en place des actions de sensibilisation auprès de ses joueurs, joueuses, membres des staffs, bénévoles et salariés », précise le club doyen.

Une joueuse mineure possiblement victime

Selon des informations complémentaires apportées par L’Équipe, une joueuse mineure du centre de préformation pourrait être la victime de ces comportements. Celle-ci aurait reçu plusieurs messages du dirigeant en question, alertant les parents de la jeune fille, qui auraient ensuite confronté l’encadrant ce vendredi dans un échange qui aurait mal tourné puisqu’une bagarre aurait éclaté. Toujours selon le quotidien, le dirigeant pourrait faire l’objet d’une procédure judiciaire si les faits sont avérés.

Et Le Havre n’a pas souhaité faire davantage de commentaires.

Nouvelles sanctions contre Le Havre

