Le PSG fait plier Le Havre et reprend les commandes de la Ligue 1

Dans un froid glacial et sous quelques flocons, le PSG s’est réchauffé en faisant tomber Le Havre pour reprendre les commandes de la Ligue 1 (3-0). Une bonne manière de préparer la venue de Tottenham, ce mercredi en Ligue des champions.

Paris Saint-Germain 3-0 Le Havre

Buts : Lee (29e), Neves (65e) et Barcola (87e)

Dans une rencontre qui avait débuté devant un tifo en hommage aux victimes du 13 novembre, le PSG a fait le job en mettant fin à la série de quatre matchs sans défaite du Havre, au Parc des Princes (3-0). Pas le match que les supporters parisiens, peu nombreux aux abords du stade une heure avant le coup d’envoi en raison du froid glacial, citeront parmi les temps forts de la saison au printemps prochain. Mais une rencontre qui permet aux champions de France, guidés par leurs hommes en forme (Lee Kang-in, João Neves), de remettre la marche avant après la trêve internationale et de ne pas laisser, même pour une semaine, le fauteuil de leader à l’OM.

Lee n’est plus le même homme

Comme annoncé par Didier Digard avant la partie, les Hacmen ont fait le – court – déplacement dans la capitale pour jouer leur chance plutôt que de se recroqueviller devant leur but. Et ils parviennent régulièrement à inquiéter une défense parisienne remaniée, comme sur cette percée de Yassine Kechta, dont la frappe en angle fermé est bloquée entre ses jambes par Lucas Chevalier. Inspiré, le dernier rempart parisien brille à nouveau quelques instants plus tard d’un arrêt miracle devant Simon Ebonog, alors qu’Issa Soumaré avait envoyé le pauvre Beraldo – une nouvelle fois à la peine – dans le décor. De l’autre côté du terrain, Mory Diaw n’est pas en reste dans une partie enlevée, mais bénéficie des nombreuses approximations de Gonçalo Ramos dans le dernier geste. Et quand Arouna Sangante se troue devant Ibrahim Mbaye, le nouvel international sénégalais ne termine pas le travail dans la surface. Mais à force de plier, les Normands finissent par rompre sur un centre de Nuno Mendes, titulaire pour son retour de blessure, repris au second poteau par Lee Kang-in, décidément transformé depuis quelques semaines (1-0, 29e).

Neves buteur en série

Devant au score, les Parisiens jouent à leur main, sans chercher à forcer leur talent. Mbaye manque d’altruisme au retour des vestiaires, mais le Parc des Princes ne s’en fait pas trop, alors que quelques flocons de neige se mettent à tomber sur la porte d’Auteuil. D’autant que Chevalier veille toujours au grain, comme sur ce coup franc de Yanis Zouaoui, et bénéficie d’un brin de réussite en voyant Soumaré fracasser le poteau. Warren Zaïre-Emery à la récupération puis à la passe lumineuse et João Neves en filou après deux échecs de Bradley Barcola se chargent même de réchauffer l’ambiance (2-0, 65e). Sixième but de la saison pour le milieu de terrain portugais, meilleur buteur du club toutes compétitions confondues. Beaucoup moins en réussite face au but ces dernières semaines, l’ancien Lyonnais parvient finalement à mettre fin à sa disette en remportant son face-à-face (3-0, 87e). Histoire que la fête soit totale.

PSG (4-3-3) : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo (Hernandez, 64e), Mendes – Neves, Vitinha (Ruiz, 71e), Mayulu (Kvaratskhelia, 71e) – Lee (Barcola, 55e), Ramos (Ndjantou, 64e), Mbaye. Entraîneur : Luis Enrique.

HAC (4-1-4-1) : Diaw – Nego (Namli, 84e), Lloris, Sangante, Zouaoui – Seko – Touré (Khadra, 58e), Ndiaye (Mambimbi, 84e), Kechta (Doucouré, 75e), Ebonog – Soumaré. Entraîneur : Didier Digard.

