S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Le PSG annonce le décès d'un de ses tous premiers entraîneurs

MH
Le PSG annonce le décès d'un de ses tous premiers entraîneurs

Triste début de semaine pour les pionniers.

Robert Vicot, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, est décédé à l’âge de 94 ans. Dans un communiqué, le club parisien rappelle qu’il avait « l’immense mérite de prendre en main l’équipe première du Paris Saint-Germain en 1972, juste après la scission avec le Paris FC», dans un contexte sportif et institutionnel encore fragile. Découvert comme joueur à Toulon au début des années 1960, ancien défenseur passé par le rôle d’entraineur-joueur au Lavandou puis à Châteauroux, Vicot rejoint Paris en 1971 à l’initiative d’Henri Patrelle pour diriger l’équipe réserve.

Ses résultats avec les jeunes, demi-finalistes de la Coupe Gambardella, l’amènent naturellement sur le banc de l’équipe première. Le PSG souligne qu’« après avoir fait ses preuves avec les Juniors, il devient tout naturellement l’entraîneur de l’équipe première », et qu’il accompagnera la montée du club en Division 2, une étape clé dans la construction du Paris Saint-Germain.

Des années fondatrices avant de poursuivre sa route

Après son passage sur le banc parisien, Robert Vicot formera un tandem avec Justo Fontaine lors de la saison 1973-1974, conclue par l’accession en Division 1. Il quitte le club au début de l’exercice 1975-1976, refusant un rôle au centre de formation proposé par la direction. Sa carrière se poursuivra ensuite à Rouen, au Paris FC puis à la tête de la sélection du Gabon, avant un retour en France marqué par une montée en D1 avec Rouen en 1982. Retiré du monde du football à 56 ans, Robert Vicot s’était installé à L’Île-Rousse, en Corse, où il est décédé.

Le club de la capitale a conclu son hommage en adressant « toutes ses pensées à sa famille et à ses proches ».

L’équipe type de la neige

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!