Le PSG annonce le décès d'un de ses tous premiers entraîneurs

Triste début de semaine pour les pionniers.

Robert Vicot, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, est décédé à l’âge de 94 ans. Dans un communiqué, le club parisien rappelle qu’il avait « l’immense mérite de prendre en main l’équipe première du Paris Saint-Germain en 1972, juste après la scission avec le Paris FC», dans un contexte sportif et institutionnel encore fragile. Découvert comme joueur à Toulon au début des années 1960, ancien défenseur passé par le rôle d’entraineur-joueur au Lavandou puis à Châteauroux, Vicot rejoint Paris en 1971 à l’initiative d’Henri Patrelle pour diriger l’équipe réserve.

L’ancien entraîneur parisien Robert Vicot nous a quittés, à l’âge de 94 ans. Il avait eu l’immense mérite de prendre en main l’équipe première du Paris Saint-Germain en 1972, juste après la scission avec le Paris FC. Toutes les pensées du Paris Saint-Germain vont à sa famille et… pic.twitter.com/whUkzbTnlK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 6, 2026

Ses résultats avec les jeunes, demi-finalistes de la Coupe Gambardella, l’amènent naturellement sur le banc de l’équipe première. Le PSG souligne qu’« après avoir fait ses preuves avec les Juniors, il devient tout naturellement l’entraîneur de l’équipe première », et qu’il accompagnera la montée du club en Division 2, une étape clé dans la construction du Paris Saint-Germain.

Des années fondatrices avant de poursuivre sa route

Après son passage sur le banc parisien, Robert Vicot formera un tandem avec Justo Fontaine lors de la saison 1973-1974, conclue par l’accession en Division 1. Il quitte le club au début de l’exercice 1975-1976, refusant un rôle au centre de formation proposé par la direction. Sa carrière se poursuivra ensuite à Rouen, au Paris FC puis à la tête de la sélection du Gabon, avant un retour en France marqué par une montée en D1 avec Rouen en 1982. Retiré du monde du football à 56 ans, Robert Vicot s’était installé à L’Île-Rousse, en Corse, où il est décédé.

Le club de la capitale a conclu son hommage en adressant « toutes ses pensées à sa famille et à ses proches ».