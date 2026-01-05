Un ancien président du Stade rennais est décédé

Une vie menée à la Julien Sorel.

Il faisait partie de ces dirigeants qu’on ne reverra plus. Bernard Lemoux, président du Stade rennais FC entre 1973 et 1977, est décédé ce dimanche à l’âge de 83 ans. Rennais pur jus, né à deux pas du stade, Lemoux aimait le club comme on aime un membre de sa famille. Au point de s’échauffer avec les joueurs, en crampons, avant les matchs. Un président à l’ancienne, capable de descendre sur la pelouse en survêt’ et crampons pour l’échauffement.

Pokou, les coups de sang et la passion rouge et noire

Dans l’histoire rouge et noire, son nom restera à jamais accroché à un coup de poker devenu mythe : la venue de Laurent Pokou en 1973, alors considéré comme le meilleur joueur africain du monde. Mais la présidence Lemoux, ce n’est pas que du romantisme. Très engagé politiquement, il entre en conflit frontal avec certains joueurs, notamment Raymond Kéruzoré, à qui il reproche un militantisme d’extrême gauche jugé envahissant dans le vestiaire. Ambiance années 1970, débats idéologiques compris.

Entrepreneur et homme d’action, Bernard Lemoux fut Président du club Rouge et Noir entre 1973 et 1977. Le Breton est décédé ce dimanche à l’âge de 83 ans. Le SRFC présente ses sincères condoléances à sa famille et ses proches. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 4, 2026

Et Lemoux laisse aussi une trace plus brutale dans les archives du club : en 1975, il devient le premier président de l’histoire du Stade rennais à virer un entraîneur en cours de saison, en se séparant de René Cédolin. Un geste fort, inédit à l’époque, à l’image d’un homme clivant, excessif, parfois maladroit, mais toujours viscéralement attaché à son club.

À droite, les rouges, à gauche les rouges.