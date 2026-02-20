S’abonner au mag
Habib Beye sans ses adjoints pour ses débuts à l’OM

AR
Une histoire à la Prison Break. À quelques heures de son premier match à la tête de l’Olympique de Marseille, Habib Beye devrait affronter Brest sans ses adjoints. Selon les informations de L’Équipe, Sébastien Bichard, Olivier Saragaglia et Yann Cavezza n’ont pas encore reçu leur notification de licenciement à Rennes, ce qui les empêche de s’engager pour une nouvelle formation.

Soucis administratifs

Pour rappel, l’ancien Rennais avait pu officiellement s’engager avec l’OM ce mercredi après avoir reçu sa notification de licenciement, lui permettant de signer un contrat de 18 mois avec le club phocéen. Pour ses adjoints, le club phocéen attend toujours la réponse du club breton et ça peut prendre encore un peu de temps, le délai de réponse pouvant courir jusqu’au 12 mars. C’est dans ces conditions que Beye démarrera son aventure phocéenne avec un déplacement ce vendredi au stade Francis-Le Blé.

Rassurez-vous, Pancho Abardonado ne sera pas bien loin.

En direct : Brest - Marseille (0-0)

