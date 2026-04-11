De Zerbi regrette de ne pas avoir dit au revoir

Pas sûr que les supporters lui en veuillent tant que ça. Quelques semaines après avoir démissionné de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi se retrouve embarqué dans une périlleuse mission sauvetage à Tottenham. À la veille du déplacement à Sunderland, l’Italien a regretté la manière dont son aventure phocéenne s’est achevée. « J’étais à Marseille. Et pour moi, Marseille était un endroit spécial. Je n’ai pas encore dit au revoir à mes anciens supporters, à mon ancien club, car je n’ai pas voulu créer de polémique », a-t-il confié en conférence de presse.

De Zerbi en remet une couche sur la polémique Greenwood

Une rupture d’un « commun accord » dont l’ancien de Sassuolo aurait donc plus de mal à se remettre que prévu ? D’autant que l’entraîneur s’est retrouvé dans une autre polémique avant même son arrivée en Angleterre, en raison de son soutien à Mason Greenwood pendant sa période sur la Canebière. « Je n’ai pas été surpris, mais un peu déçu, car je regrette que quelqu’un se soit senti offensé, a déclaré celui qui s’est déjà exprimé sur le sujet, sans vraiment convaincre. J’ai toujours été contre toute forme de violence, en particulier envers les femmes, mais pas seulement la violence : je m’oppose aussi aux blagues, aux petites remarques ou aux propos sexistes. J’ai une fille et cela me touche personnellement. »

Visiblement, l’hypocrisie n’a pas de frontières.

Les Marseillais à Marbella saison 1, épisode 2