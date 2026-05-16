Corinne Diacre explique les raisons de son départ de l’Olympique de Marseille

Une petite saison et puis s’en va. Arrivée le 6 octobre dernier en remplacement de Frédéric Gonçalves, Corinne Diacre quitte (déjà) l’Olympique de Marseille au terme de son contrat qui courait jusqu’à la fin de l’exercice 2025-2026. Un exercice qui se conclut sur un bilan de 7 victoires, 4 nuls et 12 défaites toutes compétitions confondues et surtout, une neuvième place synonyme de maintien en Première Ligue pour les Marseillaises, promues la saison dernière.

On peut toujours rester amis

Dans les colonnes de L’Equipe, l’ancienne sélectionneuse des Bleues est revenue sur les raisons de son départ qui s’est fait « d’un commun accord » avec sa désormais ex-direction : « On avait entamé quelques discussions mais on n’est pas tombés d’accord, notamment sur certaines garanties d’effectif. On s’est séparés, mais en très bons termes, jure celle qui qualifie « son aventure à l’OM [d’] expérience fabuleuse » et ce, malgré quelques passages houleux, comme ces graffitis dont elle a été la cible il y a quelques semaines. Là encore, la technicienne garde la tête froide : « Je crois que les grands dirigeants de l’OM ont subi des tags aussi, donc pourquoi pas moi ? »

Son principal regret reste de ne pas avoir eu davantage d’impact dans le mercato d’été : « L’objectif, c’était d’avoir un recrutement hivernal un petit peu plus étoffé. Mais même celui-ci a été un petit peu en dents de scie », analyse Diacre qui se dit désormais « prête à repartir assez rapidement », en club ou en sélection, chez les garçons comme les filles : « Je suis ouverte à toute proposition. Mon agent a déjà quelques pistes. On va se laisser le temps de la réflexion puisque c’est quand même un peu frais ».

Et si elle parvenait à coiffer Zidane sur le poteau ?

L’Olympique de Marseille et Corinne Diacre se séparent d’un commun accord