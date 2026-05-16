S’abonner au mag
  • France
  • AS Monaco

Sébastien Pocognoli se verrait bien continuer avec l’AS Monaco

JD
2 Réactions
Sébastien Pocognoli se verrait bien continuer avec l&rsquo;AS Monaco

Avant de retourner à l’Union saint-gilloise en novembre prochain ? Peu avant le déplacement de l’AS Monaco sur la pelouse de Strasbourg ce dimanche, avec une place en Ligue Europa dans le viseur, Sébastien Pocognoli s’est confié sur son avenir en conférence de presse.

« Mon contrat est comme il est. Je ne me projette pas. La suite, on verra », a déclaré l’entraîneur belge, « surpris » qu’on l’interroge sur son futur avec l’ASM. « Dans le foot, c’est souvent la structure qu’on met en place sur un temps moyen ou long qui fait la différence. J’espère être dans un projet plus long que l’étendue de mon contrat. » Un contrat qui court jusqu’en 2027.

Très content d’être ici

Arrivé à la mi-octobre en remplacement d’Adi Hütter, Pocognoli « ne regrette absolument pas d’être venu » à Monaco, « un club fantastique », dans lequel il a « appris énormément » et où il prend« beaucoup de plaisir aux entraînements » en voyant son groupe « qui continue aussi à en avoir ».

En 37 matchs dirigés, se bilan se chiffre à 16 victoires, 9 nuls et 12 défaites. Aucun doute qu’une qualification en C3 viendrait conclure une belle remontée au classement et aiderait à convaincre les dirigeants monégasques de l’intégrer à leurs plans pour l’avenir du club.

Pocognoli sur la sellette ?

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La liste des Bleus pour le Mondial vous convient-elle ?

Oui
Non
Fin Dans 3h
131
53

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.