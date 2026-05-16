Sébastien Pocognoli se verrait bien continuer avec l’AS Monaco

Avant de retourner à l’Union saint-gilloise en novembre prochain ? Peu avant le déplacement de l’AS Monaco sur la pelouse de Strasbourg ce dimanche, avec une place en Ligue Europa dans le viseur, Sébastien Pocognoli s’est confié sur son avenir en conférence de presse.

« Mon contrat est comme il est. Je ne me projette pas. La suite, on verra », a déclaré l’entraîneur belge, « surpris » qu’on l’interroge sur son futur avec l’ASM. « Dans le foot, c’est souvent la structure qu’on met en place sur un temps moyen ou long qui fait la différence. J’espère être dans un projet plus long que l’étendue de mon contrat. » Un contrat qui court jusqu’en 2027.

Très content d’être ici

Arrivé à la mi-octobre en remplacement d’Adi Hütter, Pocognoli « ne regrette absolument pas d’être venu » à Monaco, « un club fantastique », dans lequel il a « appris énormément » et où il prend« beaucoup de plaisir aux entraînements » en voyant son groupe « qui continue aussi à en avoir ».

En 37 matchs dirigés, se bilan se chiffre à 16 victoires, 9 nuls et 12 défaites. Aucun doute qu’une qualification en C3 viendrait conclure une belle remontée au classement et aiderait à convaincre les dirigeants monégasques de l’intégrer à leurs plans pour l’avenir du club.

Pocognoli sur la sellette ?