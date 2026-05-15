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Federico Valverde (déjà) de retour à l’entraînement

EM
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Federico Valverde (déjà) de retour à l’entraînement

Touché, mais pas KO. Alors qu’une absence entre dix et quatorze jours avait été annoncée par le Real Madrid, Federico Valverde était déjà de retour à l’entraînement pour la séance collective de ce vendredi. L’Uruguayen avait été victime d’un traumatisme crânien à la suite de son altercation musclée avec Aurélien Tchouaméni, il y a maintenant huit jours.

Disponible pour les deux derniers matchs de la saison ?

Valverde avait dû effectuer un passage à l’hôpital afin de se faire poser quelques points de suture. Un retour prématuré pour donner une bonne image ou pour se préparer au mieux pour la Coupe du monde ? En tout cas, le vice-capitaine des Merengues devrait être disponible pour les deux prochains et derniers matchs de la saison face à Séville et l’Athletic Club, où l’enjeu sera nul.

Elle devait être sympa l’ambiance au Toro ce matin.

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EM

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