On en sait plus sur la bagarre entre Tchouaméni et Valverde

Que d’efforts pour que cette Maison Blanche soit aussi bordélique que celle de Washington ! À quelques jours du Clásico face au Barça, le Real Madrid traverse une belle crise en interne. Alors que Marca a lâché une petite bombe ce jeudi après-midi et révélé qu’une bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde a éclaté à l’entraînement du jour, RMC Sport est allé plus loin et a livré quelques détails de cette baston.

Valverde se serait ouvert le crâne

Selon le média français, qui a évoqué un véritable « chaos », la situation avait déjà dégénéré ce mercredi, soit la veille de l’incident. Visiblement rancunier, Federico Valverde a adressé une balayette à Tchouaméni à l’entraînement ce jeudi. Malgré la volonté du coach Arbeloa de calmer le jeu, la tension n’est jamais retombée.

À la fin de la séance, les joueurs rentrent au vestiaire, où une bagarre éclate entre le milieu français et son compère uruguayen. Des coéquipiers essayent de les séparer, Valverde tombe au sol, s’ouvre le crâne et s’évanouit quelques secondes. Il est ensuite transporté à l’hôpital et accompagné de l’entraîneur madrilène. Toujours selon RMC Sport, le Real Madrid compte entamer une procédure disciplinaire pour infliger des sanctions aux deux joueurs.

Vous misez sur quoi la prochaine fois ? Une tentative de panenka ratée de Brahim Diaz qui rend fou Courtois ?

Tchouaméni aurait envoyé Valverde à l’hosto