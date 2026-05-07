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Un mastodonte du football féminin espagnol relégué en seconde division pour la première fois de son histoire

LB
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Un mastodonte du football féminin espagnol relégué en seconde division pour la première fois de son histoire

Nos étoiles contraires. Alors que le FC Barcelone célébrait mercredi soir son onzième sacre en Liga en s’imposant 5 à 0 face à Levante, les Blaugrana ont condamné leurs adversaires à la relégation en Primera RFEF, nom de la seconde division espagnole, pour la première fois de leur histoire.

La chute d’un orgre

Avec seulement huit petits points alors qu’il ne reste plus que trois matchs de championnat à disputer, les Granotas ne sont plus en mesure de rattraper le DUX Logroño, première équipe non relégable, qui compte donc dix points de plus que Levante. Un épilogue tragique pour une saison de souffrance pour les joueuses de Valence qui ont concédé face au Barça leur neuvième défaite consécutive. Une tragédie aussi pour le football féminin espagnol. Avant l’avènement du FC Barcelone, c’est Levante qui jouait les premiers postes sur la scène nationale et continentale en Espagne.

Première équipe espagnole à disputer la Ligue des champions lors de la saison 2008-2009, Levante compte 29 saisons dans l’élite du football ibérique pour quatre championnats, six Coupe de la Rein et deux Supercoupe d’Espagne remportées et a notamment vu Alexia Putellas, ou encore Mayra Ramírez défendre ses couleurs. Face à cette nouvelle le club a publié un communiqué en promettant de revenir au plus vite au sommet du football espagnol : « Cette relégation ne définit pas notre histoire. Il est temps d’accepter la réalité, de faire notre autocritique et de transformer cette tristesse en point de départ pour revenir plus fortes. Nous continuerons à travailler pour ramener ce projet à la place qu’il mérite, par son histoire et par ses supporters. »

Le hasard fait parfois mal les choses.

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LB

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