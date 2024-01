Mayra Ramírez devient la joueuse la plus chère de l’histoire

Huit ans après le départ de Ramires, Chelsea lui a trouvé une successeur.

Pour suppléer Sam Kerr, victime d’une rupture des ligaments croisés début janvier, Chelsea vient de rentrer le record du transfert le plus cher de l’histoire du football féminin, en s’offrant Mayra Ramírez pour 500 000 euros (dont 50 000 euros de bonus), soit 444 fois moins cher que le plus gros chèque de l’histoire du football masculin (Neymar pour 222 millions d’euros, en 2017). Le précédent record chez les filles avait été enregistré en 2022 lors du transfert de Keira Walsh, de Manchester City au FC Barcelone, contre un montant avoisinant les 460 000 euros.

The rumours are true, Mayra Ramirez is a Blue! 😎#HolaMayra pic.twitter.com/nonZu0Vuzn

— Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) January 26, 2024