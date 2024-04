Eden Hazard explique pourquoi il a renoncé à jouer en MLS

Le choix de la raison.

Six mois après avoir raccroché les crampons, Eden Hazard a dévoilé lors d’une interview pour la chaîne de télévision belge Voo Sport World avoir hésité à jouer en MLS. Libéré de son contrat après quatre saisons médiocres au Real Madrid (7 buts et 12 passes décisives en 76 matchs) l’ailier, qui avait 32 ans à l’époque, s’était imaginé terminer en beauté sa carrière aux États-Unis avant de se raviser : « À la base, je me suis dit, je vais aller en Amérique et jouer deux ou trois ans là-bas. La MLS, c’est pas mal, a raconté l’ancien joueur du LOSC. J’avais dit en rigolant à Christian Benteke que j’allais le rejoindre à Washington. Comme ça, je joue avec mon gars, je lui mets quelques passes et il marque des buts. Sauf que l’opération ne s’est pas faite. Ni à Washington, ni ailleurs. Mais ce n’était pas que le foot, il fallait bouger tout le monde. C’est ça qui m’a un peu freiné. »

Outre cet aspect familial, Hazard en avait juste marre : « Pour être honnête, je n’avais plus envie de jouer au football. Si j’avais vraiment envie de continuer, je serais parti quelque part, même s’il fallait déménager. Mais je n’avais plus besoin de ça. Je ne voulais pas partir juste pour gagner de l’argent et me demander pourquoi j’ai fait ça deux ou trois semaines après. »

« L’amour est un feu qui s’éteint s’il ne s’augmente », Stendhal.