Nicolas Pépé :  « Je n’avais pas demandé à ce qu’Arsenal mette 80 millions d’euros sur moi »

Le message est passé.

Libre depuis son départ cet été de Trabzonspor, Nicolas Pépé s’est confié à L’Équipe ce jeudi. Transféré de Lille à Arsenal pour 80 millions d’euros en 2019, l’attaquant s’est exprimé sur les difficultés par lesquelles il est passé. « Je n’avais pas demandé à ce qu’on mette 80 millions d’euros sur moi, avance l’attaquant. À ce montant, les gens se foutent d’où tu viens, ils veulent que tu sois directement performant. […] Je n’allais pas rouler sur la Premier League comme ça. Mais c’est ce qui m’a valu ce déferlement de critiques. C’est presque du harcèlement. » Au point que le champion d’Afrique avec la Côte d’Ivoire en ait marre du football : « À Arsenal, j’avais subi une sorte de traumatisme, comme si on m’avait arraché ma passion, j’avais un dégoût pour le foot. À force de ne plus jouer, je me demandais pourquoi je faisais ce métier. Je doutais au point que je réfléchisse à tout arrêter. »

En trois saisons, il avait inscrit 27 buts en 112 matchs. L’ex-Angevin espère désormais que des soutiens aux footballeurs soient mis en place : « Il faut aider les joueurs face à ça. Beaucoup, notamment les jeunes, vont dire par fierté que ça ne les touche pas, mais une fois rentrés chez eux, ils se demandent comment faire. C’était mon cas. » À 29 ans, l’ailier espère désormais « retrouver le terrain, le vestiaire et la grinta, c’est le plus important. […] Je veux encore montrer que je peux faire quelque chose. Je n’ai pas fini avec l’Europe et le football. »

Pourvu qu’il casse encore des reins comme à Lille et Angers.