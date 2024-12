Manchester City renoue miraculeusement avec la victoire à Leicester

Leicester 0-2 Manchester City

Buts : Savinho (21e) et Haaland (74e)

Le Père Noël était tout de bleu ciel vêtu ce dimanche.

Largement bousculé par Leicester, Manchester City est parvenu à gratter un deuxième succès en deux mois, afin de terminer l’année sur une meilleure note (0-2). Ce fut laborieux, mais les trois points vont faire du bien à Pep Guardiola et sa bande, pour la 500e du coach catalan.

C’est pourtant peu dire que les Citizens ont une nouvelle fois grandement souffert face à des Foxes loin d’être au mieux dernièrement. La lumière est venue de Savinho, auteur de son premier but en Premier League, offert sur un plateau par Jakub Stolarczyk (0-1, 21e). Un premier acte au cours duquel Erling Haaland aura eu deux belles opportunités, mais surtout la défense des champions en titre affiché encore toute sa fébrilité. Sans un hors-jeu salvateur, Stefan Ortega aurait pu concéder un penalty et retourner à la douche d’entrée, tandis que la tête de Facundo Buonanotte échouait sur le poteau.

ERLING HAALAND RETROUVE LE CHEMIN DES FILETS ⚽️ Manchester City mène 2-0 et entrevoit la victoire !#LEIMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/DFCsChhSqA — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 29, 2024

Haaland, efficacité maximale

Après la pause, Manchester City disparaît définitivement de la circulation, évoluant extrêmement bas et laissant le ballon aux locaux. Un vent de panique souffle sur l’arrière-garde, mais un sauvetage sur sa ligne de Manuel Akanji ou un gros raté de Jamie Vardy retardent l’échéance. Et puis, sur sa première action en seconde période, City fait parler l’efficacité, Haaland convertissant de la tête l’offrande de Savinho (0-2, 74e). La première frappe des visiteurs depuis le repos. Une victoire qui ramène provisoirement les Mancuniens à quatre longueurs d’Arsenal et du Top 4.

De quoi distribuer quelques sourires dans le nord de l’Angleterre, mais pas vraiment dans les rues parisiennes.

