Un Français de 14 ans a signé à Manchester City pour plus d’un million d’euros

Prêt pour la saison 2032-2033.

Manchester City prévoit déjà les années à venir lorsque Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Rodri ou Phil Foden ne séviront plus. Le club fait parler sa toute puissance sur le marché des transferts, même lorsqu’il s’agit d’acheter des adolescents. Les Skyblues n’ont pas hésité à dépenser 1,2 million d’euros, bonus compris, pour s’offrir les services de Tyrese Noubissie, jeune Français de 14 ans évoluant à Leicester. Né en 2009, le milieu de terrain peinait à dissimuler son appareil dentaire lors des photos de présentation à Manchester City. Souvent surclassé, il va directement intégrer la catégorie U16 dans son nouveau club.

View this post on Instagram A post shared by Tyrese Noubissie (@tyresenoubissie)

Au-delà du prix exorbitant pour un joueur de cet âge, l’histoire de ce jeune est atypique et rappelle celle de Michael Olise. Le fils de Patrick Noubissie (passé par Sedan) est né à Livingston en Écosse, mais possède également les nationalités française et camerounaise grâce aux origines de son père, ainsi qu’anglaise après y avoir vécu la majorité de son enfance. Quatre nationalités sportives éventuelles, une maîtrise parfaite de la langue de Molière grâce à des vacances estivales fréquentes (et notamment des stages de foot réalisés dans l’Hexagone) et un talent qui n’a échappé ni à Manchester City, ni à la Fédération française de football, comme le souligne L’Équipe. Les premiers contacts entre la 3F et l’entourage du jeune auraient été établis, alors que ce dernier privilégierait le maillot bleu.

Il a loupé de peu la nationalité chypriote puisque son père jouait au Ayia Napa FC au moment de sa naissance.

City maîtrise Leicester