Foden et Manchester City dévorent Brighton

Brighton 0-4 Manchester City

Buts : De Bruyne (16e), Foden (26e, 33e) et Alvarez (62e)

Impitoyable.

Avec une facilité déconcertante, Manchester City a fait un pas de plus vers le titre de champion de Premier League en désossant Brighton au Falmer Stadium ce jeudi soir (0-4). Un précieux succès puisqu’il permet aux hommes de Pep Guardiola, qui comptent encore un match de retard sur ses deux concurrents directs, de revenir à un petit point du leader Arsenal. Après un round d’observation d’un quart d’heure entre les deux formations, Kevin De Bruyne, trouvé par un centre de Kyle Walker, place une tête plongeante, imparable pour Jason Steele, pour ouvrir le score sur la première opportunité de la rencontre pour les Skyblues (0-1, 16e). La réussite ne s’arrête pas là puisqu’avant même la demi-heure de jeu, Phil Foden permet à City de faire le break grâce à un coup franc contré dans son but par Pascal Gross (0-2, 26e). L’international anglais profite ensuite d’un pressing agressif des siens sur la défense des Seagulls pour hériter du cuir avant de tuer tout suspense (0-3, 33e).

L'ouverture du score de Kevin De Bruyne à la manière de Van Persie 🤯#BHAMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/H65POGbQHY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 25, 2024

Au retour des vestiaires, João Pedro est le premier joueur de Brighton à porter le danger sur le cage d’Ederson mais le portier brésilien repousse la menace en sortant dans les pieds de son compatriote (53e). Quelques minutes plus tard, Julian Alvarez profite de l’excellente percée de Walker pour participer à la fête (0-4, 62e). En grande souffrance, les locaux pensent sauver l’honneur grâce à Pedro, parfaitement servi par Igor Julio, mais ce dernier n’est pas assez précis (84e). Entrés en jeu, Jérémy Doku et Jack Grealish n’ont pas le temps d’aggraver le score. Manchester City n’a jamais tremblé dans cette rencontre et grappille des points précieux dans la course au titre. Prochaine étape pour les Citizens, un déplacement à Nottingham Forrest ce dimanche.

Tout ça, avec Haaland sur le banc.