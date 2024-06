Memphis Depay quitte l’Atlético et laisse un message énigmatique

Le Hollandais partant.

Arrivé en janvier 2023 en provenance du FC Barcelone où la mayonnaise n’a jamais vraiment pris, Memphis Depay a annoncé, dimanche soir, la fin de son aventure avec l’Atlético de Madrid. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, complété par une compilation de ses plus beaux gestes, l’attaquant aux tendances mégalo a tenu à « remercier [ses] coéquipiers, le staff et spécialement les fans pour l’énergie et le soutien ».

Même s’il annonce garder « les bons souvenirs », le Néerlandais a également laissé quelques indices plus mystérieux au cours de son communiqué. « Il n’est pas facile de dire ce que je ressens en écrivant ce message, car je pense que les choses auraient pu être très différentes. Mais peut-être vaut-il mieux garder cette conversation pour une autre fois », a-t-il ainsi fait savoir. Memphis Depay, déjà âgé de 30 ans, a marqué 13 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs madrilènes, mais a souvent été freiné par les pépins physiques. Il va donc aborder l’Euro en faisant partie du cercle des joueurs libres de tout contrat.

Un transfert de choix pour l’UNFP FC.

