Joan Laporta attendu au tribunal après une accusation d'escroquerie

Més que une affaire judiciaire.

Joan Laporta enchaîne les litiges judiciaires. Après des semaines de négociations pour obtenir les licences de Dani Olmo et Pau Víctor, la justice ne lui accorde aucun répit. Selon les informations d’El Español, le président du FC Barcelone devra comparaître lundi prochain devant le tribunal d’instruction de Barcelone pour une affaire personnelle.

En effet, l’avocat Joan Comas a déposé une plainte contre le Catalan pour avoir escroqué l’un de ses clients de 4,7 millions d’euros en 2014. Laporta aurait suggéré à un gagnant de la loterie Primitiva, qui avait empoché 34 millions d’euros, d’investir dans la société CSSB Limited, alors détenue par l’ancien président du Barça, Joan Oliver.

Le problème ? Il aurait agi en tant que conseiller pour l’entreprise, et en tant qu’avocat pour le client, provoquant ainsi un conflit d’intérêts évident. Entre 2016 et 2018, 4,7 millions d’euros ont été investis par la famille du gagnant. Cela aurait dû générer 792 000 euros, mais elle affirme n’en avoir reçu que 84 000, bien loin des taux d’intérêts annuels de 6 à 7% promis par la société d’investissement. Laporta nie toute association avec l’entreprise CSSB Limited et pourrait risquer jusqu’à six ans de prison s’il est inculpé.

🔴 ÚLTIMA HORA Un juzgado investiga a Joan Laporta por estafar 4,7 millones de euros a una familia que ganó la Primitiva ✍️ @germangbernet y @jgalbalat https://t.co/zzkUzgGCKe — El Periódico (@elperiodico) January 16, 2025

En résumé : Joan porte plainte contre Joan qui aurait fait des arrangements avec Joan.

