Bientôt un nouvel entraîneur à Montpellier ?

1 %.

C’est la probabilité de chance pour que Montpellier se maintienne en Ligue 1, selon Jean-Louis Gasset. Plutôt défaitiste, l’entraîneur de la lanterne rouge du championnat de France ne s’est pas arrêté là : d’après le coach, un remplaçant pourrait ainsi lui succéder avant la fin de l’exercice en cours.

« Je ne suis pas certain de terminer la saison, on va laisser passer Le Havre, a en effet indiqué le technicien, au cours d’une conférence de presse précédant la 28e journée. Ensuite, c’est le club qui me dira quelle est la feuille de route et quelle est la route à suivre, car il y a plusieurs possibilités. »

Quelle période pourrie, pour le MSHC…

