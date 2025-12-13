Un nom de la Ligue 1 met un terme à sa carrière

La retraite avant les fêtes.

Ce n’est pas une annonce que l’on attendait tard un vendredi soir, après un Angers-Nantes en Ligue 1. Sur le plateau du Late Football Club, l’émission diffusée sur Canal +, Wahbi Khazri a prononcé les mots redoutés par nombre de joueurs.

Plus de 300 matchs en Ligue 1

« C’est le temps pour moi d’annoncer la fin de ma carrière. Cette passion qui m’a tant donné et à laquelle j’ai tant donné, a posé le joueur de 34 ans, assez ému. J’ai beaucoup d’émotions, je ne pensais pas réagir comme ça. Je n’aurais pas pu être l’homme que je suis sans tout ça. »

🥹 Une page se tourne : Wahbi Khazri tire sa révérence ce soir dans le Late Football Club. 🇹🇳 Une carrière remarquable, de la Tunisie à la Ligue 1 en passant par la Premier League 🎩 Respect et félicitations maestro 👏 pic.twitter.com/xzTQVarbZ4 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 12, 2025

Le milieu offensif avait quitté Montpellier l’été dernier, sans retrouver de nouveau challenge derrière. Il ferme un gros chapitre avec 319 matchs et 75 buts en Ligue 1, dont quelques uns mémorables, comme celui spectaculaire à Metz sous le maillot de Saint-Étienne.

319 matchs, 75 buts… et sans doute l’un des plus mémorables de l’histoire du championnat 🤯 Merci, et bonne retraite, Monsieur Wahbi Khazri ✨ pic.twitter.com/n9BToLxF0y — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) December 12, 2025

Passé par Bastia, Bordeaux et Rennes dans le championnat, Khazri n’a pas oublié ceux qui l’ont accompagné : « Je remercie ma famille, mes proches, mes amis, les joueurs avec lesquels j’ai joué durant ma carrière et les clubs qui m’ont permis de m’exprimer. Et la Tunisie, sans elle, je n’aurais jamais pu faire deux Coupes du monde. C’est une page qui se tourne. »

Merci pour tout, et aussi pour cette sortie mémorable.

Montpellier se replace, Bastia tient sa première victoire