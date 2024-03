Bloqué sur l’Île Maurice, Frédéric Hantz espère revenir en Ligue 1

Disparu des bancs de Ligue 1 depuis 2018 et son départ du FC Metz, Frédéric Hantz habite aujourd’hui l’Île Maurice. Dans un entretien à L’Équipe, il est revenu sur les causes de cette absence. Tout est parti de sa séparation avec sa compagne mauricienne en 2018. Le technicien décide alors de s’installer sur l’État insulaire pour aider l’éducation de sa fille. Mais une fois sur place, l’ancien Bastiais ne sait pas sur quel pied danser : la garde de son enfant lui est tour à tour accordée puis retirée dans une bataille judiciaire toujours en cours. « Entraîner reste ma passion. Mais le plus important dans la vie, c’est la famille. C’est pour ça que j’ai rejoint ma fille à l’île Maurice. Mais j’ai perdu mes droits sur Federica Jade sur la base de mensonges de sa génitrice le 8 juin 2023. J’en suis à quarante plaintes depuis 2020. »

Passé notamment par Le Mans, Bastia ou encore Montpellier, Frédéric Hantz n’a pas oublié la Ligue des talents, qu’il compte retrouver : « J’en suis convaincu (d’entraîner à nouveau un jour, NDLR). Et ce sera en Ligue 1, que j’adore et qui est dénigrée à tort. Je ressens encore ce besoin de transmettre et de partager. Mais pour l’instant, ils m’empêchent de travailler. » Le Ruthénois prévoit de revenir en France une fois le combat judiciaire terminé. Interrogée par L’Équipe, son ex-compagne a également donné sa version des faits : « Avant d’être un père et un homme, Monsieur Hantz est un entraîneur. Sans son métier, il dérive beaucoup. »

